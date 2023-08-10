Обновление инфраструктуры: более пяти тысяч метров изношенных электрических кабелей заменят по инвестиционной программе

Это мероприятие было организовано департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства энергетики Республики Казахстан для Мангистауской области.



На совещании присутствовали Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий в Мангистауской области, Лаура Бимурза, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий в Мангистауской области, Акилен Сарсенгалиев, директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей», Бахтияр Максатов, заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, а также представители потребителей электроэнергии.



Основной целью собрания было обсуждение и обеспечение прозрачности в реализации утвержденной инвестиционной программы. Эта программа направлена на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов компании «Актауское управление электрических сетей», а также на информирование потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов.



Главная миссия ГКП «Актауское управление электрических сетей» заключается в обеспечении надежной передачи электроэнергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.



Организация также активно занимается реконструкцией и техническим обновлением электрических сетей.



В ходе совещания директор ГКП «Актауское управление электрических сетей» Акилен Сарсенгалиев представил информацию о состоянии электрических сетей предприятия. По его словам, на данный момент износ электрических сетей составляет 70%. Для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации, повысить качество электроснабжения населения и уменьшить износ сетей, согласно инвестиционной программе, в текущем году планируется замена 5800 метров изношенных кабелей.



Кроме того, на совещании участники ознакомились с ассортиментом кабельной продукции, имеющейся на складе предприятия. Представители антимонопольного комитета провели проверку наличия и соответствия нормативным документам. После совещания был проведен обзор хода работ по замене кабельных линий на одном из объектов.