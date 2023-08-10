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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 740

Обновление инфраструктуры: более пяти тысяч метров изношенных электрических кабелей заменят по инвестиционной программе

В Актау состоялось совещание, посвященное текущему состоянию электрических сетей и качеству передачи электроэнергии, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Это мероприятие было организовано департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства энергетики Республики Казахстан для Мангистауской области.

На совещании присутствовали Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий в Мангистауской области, Лаура Бимурза, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий в Мангистауской области, Акилен Сарсенгалиев, директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей», Бахтияр Максатов, заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, а также представители потребителей электроэнергии.

Основной целью собрания было обсуждение и обеспечение прозрачности в реализации утвержденной инвестиционной программы. Эта программа направлена на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов компании «Актауское управление электрических сетей», а также на информирование потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов.

Главная миссия ГКП «Актауское управление электрических сетей» заключается в обеспечении надежной передачи электроэнергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Организация также активно занимается реконструкцией и техническим обновлением электрических сетей.

В ходе совещания директор ГКП «Актауское управление электрических сетей» Акилен Сарсенгалиев представил информацию о состоянии электрических сетей предприятия. По его словам, на данный момент износ электрических сетей составляет 70%. Для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации, повысить качество электроснабжения населения и уменьшить износ сетей, согласно инвестиционной программе, в текущем году планируется замена 5800 метров изношенных кабелей.

Кроме того, на совещании участники ознакомились с ассортиментом кабельной продукции, имеющейся на складе предприятия. Представители антимонопольного комитета провели проверку наличия и соответствия нормативным документам. После совещания был проведен обзор хода работ по замене кабельных линий на одном из объектов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 4 )

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  • Papirosso
  • Neo_250
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 18:53
Бедный многострадальный город сейчас выглядит как после вечной бомбёжки boyan то коммунальные службы изроют и изуродуют его вдоль и поперёк applause то электрослужбы boyan это полный писец foo жалко тех жильцов возле домов которых будут снова рыть траншеи да шум техники call наши чинушки местного разлива beer2 привыкли полуправдами говорить о проблемах города да там не 70%, а все 200% изношенность подстанции в старых микрорайонах города построенных ещё в далёкие 70-80 года существование СССР полностью исчерпали свой ресурс на все 100% , а на них ещё продолжают сажать новые жилые массивы да бизнес центры с забегаловками foo впихают туда невпихуемое beer2 Прям страна дураков из Буратино applause
 
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  • Белое ☀️
  • 14679677
  • Papirosso
  • Neo_250
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:52
У нас все и везде изношено, как докладывают, на 70%.
Вот только никто не докладывает почему довели все до такого состояния и кто в этом виноват.
 
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  • Papirosso
  • Neo_250
 KEWA (Посетители) Сегодня, 16:02
Это даже не капля в море, а гораздо меньше.
 
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  • ladakz2023
  • Белое ☀️
  • Papirosso
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:41
Кто бы ещё проверил, каков износ реальный этих кабелей??? А то на автосервисе, тебе запросто могут и вполне нормальные детали под замену приговорить,что и здесь вполне допускаю...
 
 

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