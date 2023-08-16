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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:00

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Внимание! Мошеники предлагают преобретать ценные бумаги компании «Webtrader»

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает об участившихся случаях мошенничества.

Иллюстративное фото
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) сообщает, что на просторах интернета активно распространяется ссылка на сайт якобы инвестиционной компании «Webtrader», где обещают гарантированный инвестиционный доход за короткий срок.

Мошенники используют имена и фото известных блогеров и руководителей Агентства для того, чтобы привлечь максимальное количество граждан и завоевать их доверие.

Агентство официально заявляет о том, что руководители или работники Агентства не предлагают приобретение ценных бумаг или других активов на биржевых рынках и не привлекают денежные средства физических и юридических лиц.

Агентство в рамках своей компетенции проводит государственную политику по обеспечению функционирования и развития рынка ценных бумаг, развитию его инфраструктуры, осуществляет мониторинг и анализ текущего состояния фондового рынка и его участников, обеспечивает надлежащий уровень защиты прав и интересов инвесторов, а также полноту и доступность информации о деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

Агентство призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

В случае, если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовыми мошенниками, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.

Со списком лицензированных брокеров можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Агентства www.gov.kz. Обратите внимание, что реквизиты инвестиционного посредника, указанные на интернет-ресурсе Агентства, должны совпадать с реквизитами в лицензии брокера.

На интернет-ресурсе финрегулятора также размещен список нелицензированных «инвестиционных посредников», на которых граждане обращались в Агентство с жалобами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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