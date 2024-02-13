Актауское предприятие наращивает производственные мощности и увеличивает штат

- На заводе ежемесячно производится 400 тыс. малых мешков и 150 биг-бэгов. Готовая продукция отправляется в Актюбинскую, Жамбылскую области. Мешки часто используют для перевозки и хранения сахара и муки. Также можно использовать их под любые сыпучие химические вещества. Главное, чтобы качество товара было конкурентоспособным, а потенциал на рынке был высоким, - говорит директор завода Кирилл Демченко.

- Со временем меня перевели в операторский отдел. Сегодня я начальник смены. Средняя зарплата - 200 тысяч тенге. Мне нравится моя работа. Надо начинать с малого, а опыт придет со временем, тогда можно добиться многого, если готов трудиться, - говорит Галымжан Дуйсен.

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По словам директора ТОО «WestEcoPlast» Кирилла Демченко, продукция местного завода - мешки и биг-бэги - очень качественная и не уступает зарубежным аналогам.Кроме того, по словам руководителя предприятия, тару маркируют специальными логотипами на заказ. В компании работают 110 работников. Кирилл Демченко отметил, что в планах в ближайшее время увеличить производственные мощности и увеличить количество рабочих в 2 раза. Также он рассказал, что наряду с обеспечением спроса на внутреннем рынке планируется экспортировать продукцию за рубеж.Галымжан Дуйсен работает на заводе по производству мешков уже 3 года. Сначала он был рядовым сотрудником, а сегодня является начальником смены.