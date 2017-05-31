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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 568

Карим Нагманов: Газоперерабатывающий завод в Жанаозене не может увеличить объем выпуска газа из-за нехватки сырья

Газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме. Параллельно специалисты проводят технико-экономическое исследование завода. Промышленное предприятие готово увеличить объем производства газа, но не может из-за нехватки сырья. Об этом рассказал Карим Нагманов, директор ТОО «КазГПЗ».

Карим Нагманов
«КазГПЗ» работает в штатном режиме. По словам директора предприятия, сейчас специалисты оценивают его технико-экономическое состояние.

- Сказать, что состояние завода упадочное - нельзя, он нормально функционирует, все оборудование рабочее, в свое время проходит ревизию, в плановом режиме - ремонт. Но требования XXI века - это автоматизация производства. В течение 40 лет не меняли трубопроводы. По электрической части тоже требуется замена. И мы разрабатываем концепцию, хотим определиться, по какому направлению идти: нужна ли модернизация производства, или надо строить новый завод, - говорит Карим Нагманов.

Модернизация завода, по словам директора, не повлияет на объем выпуска газа. И сегодня, как говорит Карим Нагманов, работники «КазГПЗ» готовы увеличить мощность предприятия.

- Свыше 14 тысяч тонн газа завод не может выпускать, хотя, конечно, этот вопрос мы рассматриваем. Сейчас на стадии разработки находится закон «О недропользовании» и мы ждем, когда его примут. Он обяжет недропользователей поставлять нам сырье. На нефтегазовых месторождениях региона получают в процессе добычи сырья продукцию, которая называется «широкая фракция легких углеводородов» (ШФЛУ). Если ШФЛУ привезти на завод, то мы бы дополнительно еще имели объем газа. Мощность «КазГПЗ» позволяет перерабатывать около 1,5 миллиарда сырья в год, в данное время мы пропускаем где-то 700 миллионов через завод, - сообщил Карим Нагманов.

В мае, с учетом остановки предприятия на ремонт, по словам Карима Нагманова, планировалось отгрузить потребителям 12 тысяч тонн сжиженного газа. Но на заводе смогли увеличить эту цифру до 13 тысяч тонн.

- Весь этот газ полностью реализуется на внутреннем рынке. Наша продукция чистейшая, в свое время ее даже покупали в Европе. Мы производим газ с очень низким содержанием серы, - прокомментировал Карим Нагманов.

Остановить работу завода на два дня в мае нынешнего года, объясняет Карим Нагманов, было необходимо для проведения срочного ремонта.

- Мы обнаружили утечку газа. До ремонта своими силами мы ее устранили, но все же трубопровод требовал замены. Мы заменили его подземную часть. Планировали сделать это за четыре дня, но уложились в два, - рассказал Карим Нагманов.

Напомним, водители жаловались на отсутствие газа в регионе. Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива.

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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 лапшин (Посетители) Сегодня, 19:24
А вот актюбинский газ, его по какой цене закупают? В прошлом году по 65 тенге заправлялись в Актобе. А здесь продают по какой?
Кстати, эту вонючку маршрутные автобусы используют? Автобус встал рядом, сразу опознали , его за пятьсот метров можно учуять.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 respect (Посетители) Сегодня, 19:14
Как обычно бла-бла-бла нужен деньги unsmile
 
 

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