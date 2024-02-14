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Опубликовано: Сегодня, 17:32

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В селе Мангистау будет реализован ряд проектов для блага жителей

В селе Мангистау Мунайлинского района в этом году будут построены две детские площадки и воркаут-площадка. Об этом сообщил аким села Айдос Абдикадыров на аппаратном совещании под председательством акима района Ержана Кумискалиева, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Кроме того, по словам акима села, в рамках программы «Ауыл-ел бесігі» запланирован капитальный ремонт детских площадок возле дома №4 и в 22 квартале, прокладка одного километра тротуара от 22 квартала до поликлиники, установка уличных фонарей по селу Мангистау, средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Мангистау.

В прошлом году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» были задействованы 4 КТП, 369 колонн и 9,9 км электрических сетей для обеспечения электросетями земель подсобных хозяйств в жилых массивах "Айракты" и "Шеркала". В этом году будут проведены работы по запуску этих сетей и передаче их на благо населения.

Аким района Ержан Кумискалиев поручил качественно и своевременно выполнять данные проекты, придавать большое значение качеству игровых площадок.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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