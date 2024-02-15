В 2023 году финансирование медуслуг по ПМСП в Мангистау увеличилось на 20,9%

- Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования увеличилось финансирование медицинской помощи для сельских жителей Мангистауской области. К примеру, в 2020 году на стационарное лечение сельского населения было выделено 2 млрд тенге, в том числе по ОСМС - 668,2 млн тенге. А по итогам 2023 года стоимость услуг в стационарных и стационарозамещающих условиях, оказанных сельскими медицинскими организациями области по ГОБМП и ОСМС, составила более 4 млрд тенге, - проинформировал Елдеш Космаганбетов.



По словам спикера, в прошлом году в области медицинскую помощь населению оказывал 81 медицинский центр, 26 из которых - это государственные учреждения, а 55 – частные. На оказание первичной медико-санитарной помощи были заключены договоры с 32 медицинскими организациями.По информации Елдеша Космаганбетова, в 2023 году по всем видам оказания медицинской помощи был увеличен финансовый объем. Так, бюджет на оказание медицинской помощи на уровне ПМСП составил 23,4 млрд тенге (по сравнению с 2022 годом наблюдается рост на 20,9%).Кроме того, на оказание стационарной медицинской помощи выделено 15,3 млрд тенге, исполнение составило 7,4 млрд тенге. В 2023 году за счет ОСМС проведено 89 сложных операций, оказано 386 267 бесплатных стоматологических услуг. На уровне поликлиник увеличился объем консультативно-диагностической помощи, по сравнению с 2022 годом он вырос на 132%.По его словам, в Мангистау на сегодняшний день участники системы ОСМС составляют 84,7% населения. Это 666 834 человека (по республике - 81,9%). В Мангистауской области наибольший удельный вес застрахованных граждан, а именно 61,36% или 482 919 человек, относится к 15 льготным категориям.Спикер также рассказал, что с начала года в филиал Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области поступило 1 835 обращений, из них жалоб - 990.В случае возникновения вопросов жители области могут задать их или подать жалобу через мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram или контакт-центр 1414.