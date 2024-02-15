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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:27

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В 2023 году финансирование медуслуг по ПМСП в Мангистау увеличилось на 20,9%

На оказание медицинской помощи населению региона в 2023 году было предусмотрено 81,6 млрд тенге. Из них на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) выделено 44,7 млрд тенге, а на ОСМС - 36,8 млрд тенге. Об итогах ушедшего года на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елдеш Космаганбетов.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, в прошлом году в области медицинскую помощь населению оказывал 81 медицинский центр, 26 из которых - это государственные учреждения, а 55 – частные. На оказание первичной медико-санитарной помощи были заключены договоры с 32 медицинскими организациями.

По информации Елдеша Космаганбетова, в 2023 году по всем видам оказания медицинской помощи был увеличен финансовый объем. Так, бюджет на оказание медицинской помощи на уровне ПМСП составил 23,4 млрд тенге (по сравнению с 2022 годом наблюдается рост на 20,9%).

Кроме того, на оказание стационарной медицинской помощи выделено 15,3 млрд тенге, исполнение составило 7,4 млрд тенге. В 2023 году за счет ОСМС проведено 89 сложных операций, оказано 386 267 бесплатных стоматологических услуг. На уровне поликлиник увеличился объем консультативно-диагностической помощи, по сравнению с 2022 годом он вырос на 132%.

- Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования увеличилось финансирование медицинской помощи для сельских жителей Мангистауской области. К примеру, в 2020 году на стационарное лечение сельского населения было выделено 2 млрд тенге, в том числе по ОСМС - 668,2 млн тенге. А по итогам 2023 года стоимость услуг в стационарных и стационарозамещающих условиях, оказанных сельскими медицинскими организациями области по ГОБМП и ОСМС, составила более 4 млрд тенге, - проинформировал Елдеш Космаганбетов.

По его словам, в Мангистау на сегодняшний день участники системы ОСМС составляют 84,7% населения. Это 666 834 человека (по республике - 81,9%). В Мангистауской области наибольший удельный вес застрахованных граждан, а именно 61,36% или 482 919 человек, относится к 15 льготным категориям.

Спикер также рассказал, что с начала года в филиал Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области поступило 1 835 обращений, из них жалоб - 990.

В случае возникновения вопросов жители области могут задать их или подать жалобу через мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram или контакт-центр 1414.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:02
А в клиниках какое отношение было к пациентам до ОСМС, так и осталось, кошмарное. Запись к врачу как всегда мест нет, анализы какие то левые приходят на даму, за нас счет наверное сдают сами же эти медики, или результатов до сих пор нет, а по факту даже и не отправляли их, а деньги сняли. Телефоны регистратура вообще не поднимают, и даму не дает самим записаться???? Бардак полный и еще мы платим за это со своего кармана и работодатель тоже платит. Не хочется как то идти к платным врачам, двойные расходы. ОСМС платить, да еще и к платным за деньги со своего кармана опять таки идти, к сожалению у народа нет таких средств((( нынче болеть ДОРОГО
 
 

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