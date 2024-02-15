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Опубликовано: Сегодня, 15:13

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В Бейнеу представлена поэтическая постановка по мотивам творчества Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой

В Бейнеу была показана поэтическая постановка, посвященная творчеству выдающихся казахских поэтов Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Особое впечатление на зрителей произвели декорации в стиле ретро.

В первой части спектакля сценическая группа актеров поделилась своими мыслями о счастье. Для одних счастье - это богатство, для других - карьера, для третьих – семья. Посредством стихотворения Мукагали Макатаева «Бахыт» актеры дали зрителям представление о счастье в видении поэта.

Во второй части спектакля актеры прочитали стихотворения двух поэтов «Қателескен екенмін. Бір-ақ рет», «Сен менің», спели живым голосом песни «Ұнатамын мен сені», «Мен деп ойла», «Мен саған ғашық емес ем».

- Вечер прошел замечательно. Поэзия - это сама жизнь... Хочется все больше и больше познавать творчество Мукагали и Фаризы. Я смотрел спектакль и думал, лишь бы он не закончился. Интерес современной молодежи к поэзии радует. Спасибо всем, кто организовал такой вечер, - поделился Избасар Кыздарбаев, ветеран здравоохранения области, почётный гражданин Бейнеуского района.


Художественные руководители поэтического спектакля Раушан Буркитова и Айсулу Анесова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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