В Бейнеу представлена поэтическая постановка по мотивам творчества Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой

- Вечер прошел замечательно. Поэзия - это сама жизнь... Хочется все больше и больше познавать творчество Мукагали и Фаризы. Я смотрел спектакль и думал, лишь бы он не закончился. Интерес современной молодежи к поэзии радует. Спасибо всем, кто организовал такой вечер, - поделился Избасар Кыздарбаев, ветеран здравоохранения области, почётный гражданин Бейнеуского района.

Особое впечатление на зрителей произвели декорации в стиле ретро.В первой части спектакля сценическая группа актеров поделилась своими мыслями о счастье. Для одних счастье - это богатство, для других - карьера, для третьих – семья. Посредством стихотворения Мукагали Макатаева «Бахыт» актеры дали зрителям представление о счастье в видении поэта.Во второй части спектакля актеры прочитали стихотворения двух поэтов «Қателескен екенмін. Бір-ақ рет», «Сен менің», спели живым голосом песни «Ұнатамын мен сені», «Мен деп ойла», «Мен саған ғашық емес ем».Художественные руководители поэтического спектакля Раушан Буркитова и Айсулу Анесова.