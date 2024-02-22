АО НК «КазМунайГаз» призывает рабочих West Oil Software вернуться на рабочие места

«Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО «Мангистаумунайгаз» вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков», — сказал директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.



, на сегодняшний день заказчики в лице дочерних предприятий КМГ обеспечивают подрядные организации долгосрочными объемами., КМГ контролирует, чтобы заработные платы и социальные отчисления рабочих выплачивались своевременно и в полном объеме., КМГ выделяет средства на обновление техники ТОО «West Oil Software». На сегодняшний день заключен контракт с отечественным производителем на 69 единиц техники. Всего планируется закупить, как минимум, 202 новых единицы техники., планируется строительство новой производственной базы на месторождении Жетыбай. Строительные работы начнутся в конце 2024 года.Как ранее заявлялось, КМГ не намерен трудоустраивать рабочих West Oil Software в штат дочерних предприятий или открывать в этих целях новое дочернее предприятие.Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу.