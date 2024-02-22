Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Февраля
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.47 KZT
  • €1 = 488.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 18:08

Просмотров: 620

АО НК «КазМунайГаз» призывает рабочих West Oil Software вернуться на рабочие места

«КазМунайГаз» уделяет пристальное внимание вопросам устойчивости и условиям труда рабочих в подрядных организациях, обслуживающих месторождения компании.

Фото из архива Lada.kz
Во-первых, на сегодняшний день заказчики в лице дочерних предприятий КМГ обеспечивают подрядные организации долгосрочными объемами.

Во-вторых, КМГ контролирует, чтобы заработные платы и социальные отчисления рабочих выплачивались своевременно и в полном объеме.

В-третьих, КМГ выделяет средства на обновление техники ТОО «West Oil Software». На сегодняшний день заключен контракт с отечественным производителем на 69 единиц техники. Всего планируется закупить, как минимум, 202 новых единицы техники.

В-четвертых, планируется строительство новой производственной базы на месторождении Жетыбай. Строительные работы начнутся в конце 2024 года.

«Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО «Мангистаумунайгаз» вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков», — сказал директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.

Как ранее заявлялось, КМГ не намерен трудоустраивать рабочих West Oil Software в штат дочерних предприятий или открывать в этих целях новое дочернее предприятие.

Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 01:02
Увольте их. Есть много людей которые хотят работать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика