В Актау прошла областная олимпиада «Тілші мұғалімдер»

Олимпиада проводилась с целью повышения статуса профессии педагога и выявления педагогов с высокими достижениями.



Согласно положению, в олимпиаде приняли участие учителя, имеющие трудовой стаж не менее 5 лет, творчески работающие в общеобразовательных организациях, победители районных, городских этапов олимпиады - всего 22 педагога.



В первый день Олимпиады участники соревновались в теоретическом этапе, где представили свои педагогические идеи, выполнили задания по грамматическому анализу и писали эссе. На второй день на практическом этапе учителя провели открытый урок для классов, определенных жеребьевкой.



По казахскому языку и литературе І место завоевала Амалова Акжунус, ІІ место-Сагинова Жулдызай, ІІІ место-Ерманова Асылай.



По русскому языку и литературе І место получила Оразгалиева Гульмира, ІІ место-Шанаева Динара, ІІІ место-Исагалиева Жанагуль.



По английскому языку на І месте - Майланова Жансая, на ІІ месте -Майлыбаева Гульсим, на ІІІ месте - Курманова Индира.



Победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени.