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Опубликовано: Сегодня, 17:21

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В Актау прошла областная олимпиада «Тілші мұғалімдер»

В Актау для учителей казахского языка и литературы, русского языка и литературы, английского языка была организована областная олимпиада «Тілші мұғалімдер-2024», сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления образования области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Олимпиада проводилась с целью повышения статуса профессии педагога и выявления педагогов с высокими достижениями.

Согласно положению, в олимпиаде приняли участие учителя, имеющие трудовой стаж не менее 5 лет, творчески работающие в общеобразовательных организациях, победители районных, городских этапов олимпиады - всего 22 педагога.

В первый день Олимпиады участники соревновались в теоретическом этапе, где представили свои педагогические идеи, выполнили задания по грамматическому анализу и писали эссе. На второй день на практическом этапе учителя провели открытый урок для классов, определенных жеребьевкой.

По казахскому языку и литературе І место завоевала Амалова Акжунус, ІІ место-Сагинова Жулдызай, ІІІ место-Ерманова Асылай.

По русскому языку и литературе І место получила Оразгалиева Гульмира, ІІ место-Шанаева Динара, ІІІ место-Исагалиева Жанагуль.

По английскому языку на І месте - Майланова Жансая, на ІІ месте -Майлыбаева Гульсим, на ІІІ месте - Курманова Индира.

Победители и призеры награждены дипломами I, II, III степени.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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