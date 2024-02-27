В селе Жармыш живёт маленькая мастерица по прядению шерсти

- В социальной сети я увидела, что предстоят соревнования по прядению шерсти. Мы с дочерью решили участвовать. Самой старшей конкурсантке было 75 лет, самой маленькой участницей была моя дочь. В соответствии с условиями конкурса мы с успехом выполнили все задания по валянию и прядению шерсти. Были награждены благодарственным письмом. Мы хотим и дальше участвовать в таких интересных состязаниях, которые прославляют казахские ремесла, - говорит Айнур Танатарова.

Мастерству прядения девочку научила мать Айнур Танатарова, режиссер сельского Дома культуры. По ее словам, на первых порах Инкар не справлялась с уршыком (деревянным ручным изделием для прядения), но по мере обучения дочь отлично освоила метод, унаследованный казахскими женщинами от старших поколений.В будущем Инкар видит себя настоящим мастером прядения шерсти. Кроме этого она проявляет большой интерес к изготовлению войлочных ковров текемет.На днях мать и дочь приняли участие в областном конкурсе прядильщиц. У Айнур до сих пор хранится уршык, с помощью которого она училась мастерству в детстве.