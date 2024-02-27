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Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 202

В селе Жармыш живёт маленькая мастерица по прядению шерсти

Жительница села Жармыш Мангистауского района 10-летняя Инкар Козыбай мастерски овладела прядением пряжи, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Мастерству прядения девочку научила мать Айнур Танатарова, режиссер сельского Дома культуры. По ее словам, на первых порах Инкар не справлялась с уршыком (деревянным ручным изделием для прядения), но по мере обучения дочь отлично освоила метод, унаследованный казахскими женщинами от старших поколений.

В будущем Инкар видит себя настоящим мастером прядения шерсти. Кроме этого она проявляет большой интерес к изготовлению войлочных ковров текемет.

На днях мать и дочь приняли участие в областном конкурсе прядильщиц. У Айнур до сих пор хранится уршык, с помощью которого она училась мастерству в детстве.

- В социальной сети я увидела, что предстоят соревнования по прядению шерсти. Мы с дочерью решили участвовать. Самой старшей конкурсантке было 75 лет, самой маленькой участницей была моя дочь. В соответствии с условиями конкурса мы с успехом выполнили все задания по валянию и прядению шерсти. Были награждены благодарственным письмом. Мы хотим и дальше участвовать в таких интересных состязаниях, которые прославляют казахские ремесла, - говорит Айнур Танатарова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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