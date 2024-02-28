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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:09

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В Мангистау 1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв

На площадке центра общественных коммуникаций состоялся брифинг с участием руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председателя Совета по этике Токтамыса Кадошевича Жумагулова и руководителя Аппарата акима Мангистауской области Амангельды Хаирмухаммедовича Халмурадова по вопросам отбора в региональный кадровый резерв.

Фото: depositphotos.com
Руководитель Аппарата акима области А.Халмурадов ознакомил участников с основными направлениями отбора в резерв и призвал молодежь региона активно принимать участие в проекте.

В свою очередь Токтамыс Кадошевич озвучил сроки приема документов (1-31 марта), требования к участникам (не старше 35 лет, три года трудового стажа, высшее образование и гражданство Казахстана), рассказал об онлайн-платформе для сбора документов https://onir.pkrezerv.gov.kz , этапах отбора, о процедуре ассессмента и затронул другие интересующие журналистов вопросы.

По словам спикера, основная цель проекта - формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.
Отбор будет осуществляться Кадровой комиссией области.

Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.

Подробную информацию об отборе в региональный кадровый резерв можно получить по телефонам управления государственной службы территориального департамента 8/7292/30-36-43, 30-36-44.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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