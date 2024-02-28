Активистов наградили в Мангистау по случаю Всемирного дня неправительственных организаций

- Внедрены такие механизмы, как государственный социальный заказ, гранты и премии для НПО. Инвестируя в наших граждан, мы тем самым формируем сильное и развитое общество, где каждый вносит свой посильный вклад в реализацию социальных задач своего региона, - отметил Нурлан Ногаев.



- В своем обращении к народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость вовлечения общественных организаций и активных граждан в реализацию реформ и установление диалога между государством и обществом. Благодаря мерам государственной поддержки неправительственные организации региона осуществили социальные проекты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, экологии, культуры и социального предпринимательства. Молодежь получила возможность проходить зарубежные стажировки, наши граждане занялись социальным предпринимательством и активно внедряют свои идеи для решения актуальных общественных проблем, а педагоги осваивают передовой опыт в образовании. Эта работа направлена на максимальное использование возможностей и потенциала общественных организаций для решения важнейших государственных задач, - отметил Нурлан Ногаев.



В Казахстане неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив.За последние 5 лет численность неправительственных организаций в Мангистау выросла на 35 процентов, и сегодня составляет более 800.Среди организаций, занимающихся социальными проектами для молодежи, выделяется НПО "Тупкараган жастары". В 2023 году они запустили проект "Zhas Project" в Мангистау, предоставив гранты в размере одного миллиона тенге для реализации инициатив молодым людям. В этом году проект вышел на республиканский уровень и реализуется в Алматинской области. Кроме того, в прошлом году они завершили проекты “Zhastar tagylmdamasy", направленные на отправку молодежи на зарубежные стажировки и проведение "Школы молодых лидеров" для формирования лидерской среды среди молодежи в регионе.Лима Диас, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Центр поддержки гражданских инициатив", отметила, что в 2023 году в Мангистау было выдано 43 гранта на общую сумму 330 миллионов тенге для 30 неправительственных организаций, работающих в девяти социальных сферах. В этом году планируется провести еще несколько конкурсов, направленных на развитие молодежной политики, культуры, образования и социального предпринимательства.Нурлан Ногаев добавил, что НПО играет важную роль в развитии гражданского общества.Стоит отметить, что в 2024 году НПО Мангистауской области получат гранты на реализацию социальных проектов на сумму более 520 миллионов тенге.Подробнее об участии в конкурсах можно узнать на сайте Центра поддержки гражданских инициатив cisc.kz.