Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.31 KZT
  • €1 = 487.32 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 141

Активистов наградили в Мангистау по случаю Всемирного дня неправительственных организаций

В Мангистау отметили гражданских активистов, представляющих неправительственные организации. Торжественное мероприятие состоялось в Доме дружбы в честь Всемирного дня неправительственных организаций, который ежегодно отмечается 27 февраля, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В Казахстане неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив.

За последние 5 лет численность неправительственных организаций в Мангистау выросла на 35 процентов, и сегодня составляет более 800.

- Внедрены такие механизмы, как государственный социальный заказ, гранты и премии для НПО. Инвестируя в наших граждан, мы тем самым формируем сильное и развитое общество, где каждый вносит свой посильный вклад в реализацию социальных задач своего региона, - отметил Нурлан Ногаев.


Среди организаций, занимающихся социальными проектами для молодежи, выделяется НПО "Тупкараган жастары". В 2023 году они запустили проект "Zhas Project" в Мангистау, предоставив гранты в размере одного миллиона тенге для реализации инициатив молодым людям. В этом году проект вышел на республиканский уровень и реализуется в Алматинской области. Кроме того, в прошлом году они завершили проекты “Zhastar tagylmdamasy", направленные на отправку молодежи на зарубежные стажировки и проведение "Школы молодых лидеров" для формирования лидерской среды среди молодежи в регионе.

Лима Диас, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Центр поддержки гражданских инициатив", отметила, что в 2023 году в Мангистау было выдано 43 гранта на общую сумму 330 миллионов тенге для 30 неправительственных организаций, работающих в девяти социальных сферах. В этом году планируется провести еще несколько конкурсов, направленных на развитие молодежной политики, культуры, образования и социального предпринимательства.

Нурлан Ногаев добавил, что НПО играет важную роль в развитии гражданского общества.

- В своем обращении к народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость вовлечения общественных организаций и активных граждан в реализацию реформ и установление диалога между государством и обществом. Благодаря мерам государственной поддержки неправительственные организации региона осуществили социальные проекты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, экологии, культуры и социального предпринимательства. Молодежь получила возможность проходить зарубежные стажировки, наши граждане занялись социальным предпринимательством и активно внедряют свои идеи для решения актуальных общественных проблем, а педагоги осваивают передовой опыт в образовании. Эта работа направлена на максимальное использование возможностей и потенциала общественных организаций для решения важнейших государственных задач, - отметил Нурлан Ногаев.

Стоит отметить, что в 2024 году НПО Мангистауской области получат гранты на реализацию социальных проектов на сумму более 520 миллионов тенге.

Подробнее об участии в конкурсах можно узнать на сайте Центра поддержки гражданских инициатив cisc.kz.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:06
Львиная доля иностранного финансирования НПО в Казахстане приходится на США.
Такое финансирование получает около двухсот НПО, 70% приходится на США и международные организации.

Опубликовал Sputnik Казахстан.

Кто платит тот и заказывает музыку.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика