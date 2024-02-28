В Актау прошел конкурс «Ғасырлар үні»

- Конкурс «Ғасырлар үні» проводится ежегодно. Ему предшествует отбор, на который пришли около 100 участников. 61 артист, прошедший отбор, участвовал в конкурсе «Ғасырлар үні». Главная цель мероприятия - пропаганда традиционного искусства, привлечение подростков к национальному наследию и выявление молодых талантов среди населения, - сказала заместитель руководителя культурно-досугового комплекса имени Абая Маргарита Омарова.



Конкурс проводился в двух номинациях. Первый – «Исполнение на народном инструменте», второй – «Народные песни». В мероприятии приняли участие подростки в возрасте от 9 до 13 лет и от 14 до 16 лет. В номинации народного инструментального исполнения участник должен сыграть на домбре, кобыз, кылкобыз.В частности, участник должен исполнить на домбре произведение Азидоллы Ескалиева «Фестиваль маршы» и по своему выбору одно из произведений Мурата Оскинбаева. При помощи инструмента кобыз, кылкобыз артист должен по своему усмотрению исполнить по одному произведению народных композиторов. А в номинации «Народные песни» участник должен исполнить одну песню Гарифуллы Курмангалиева.Победители конкурса были удостоены дипломов и специальных призов в соответствии с номинациями и возрастными категориями.В номинации «Исполнение на народном инструменте»Главный приз - Сыйлаган КарабайІ место - Каусар ЖалгасбайІІ место - Алторе Кайролла, Имангали КенесбайІІІ место - Мадияр Султансиык, Саян Гайбулла, Нагим АдильханСпециальный приз - Олжас КойсарыГлавный приз-Есет ИсламІ место - Мухтар ИнжуІІ место - Есет Бакдаулет, Нурмухамед НаргизІІІ место - Маратулы Жасулан, Бекбол Үміт, Максат ҚазынаГлавный приз-Гаухар АлимбетоваІ место - Асылжан КуанІІ место - Жауказын Абу, Аяужан Кабулжан, Жансая НуратакІІІ место - Куракова Диана, Серик ШарапатГлавный приз - Амина АсгатоваІ место - Сандугаш МукашІІ место - Жансая Казикызы, Маргулан КазыбекІІІ место - Ернур Ителгиев, Асия Жанбыр, Айдарали ТастанбекСпециальный приз - Акжол КенжемуратГлавный приз - Жансулу АбдижамитІ место - Рамазан ОрынбасарІІ место - Гульназ Дайрабай, Арина КожаеваІІІ место - Сейт Гульназ, Гульсим Шамшидин, Молдир Баглашова.