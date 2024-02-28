В Актау прошел конкурс «Ғасырлар үні»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Конкурс проводился в двух номинациях. Первый – «Исполнение на народном инструменте», второй – «Народные песни». В мероприятии приняли участие подростки в возрасте от 9 до 13 лет и от 14 до 16 лет. В номинации народного инструментального исполнения участник должен сыграть на домбре, кобыз, кылкобыз.
В частности, участник должен исполнить на домбре произведение Азидоллы Ескалиева «Фестиваль маршы» и по своему выбору одно из произведений Мурата Оскинбаева. При помощи инструмента кобыз, кылкобыз артист должен по своему усмотрению исполнить по одному произведению народных композиторов. А в номинации «Народные песни» участник должен исполнить одну песню Гарифуллы Курмангалиева.
Победители конкурса были удостоены дипломов и специальных призов в соответствии с номинациями и возрастными категориями.
В номинации «Исполнение на народном инструменте»
«Домбра», 9-13 лет:
Главный приз - Сыйлаган Карабай
І место - Каусар Жалгасбай
ІІ место - Алторе Кайролла, Имангали Кенесбай
ІІІ место - Мадияр Султансиык, Саян Гайбулла, Нагим Адильхан
Специальный приз - Олжас Койсары
«Домбра», 14–16 лет
Главный приз-Есет Ислам
І место - Мухтар Инжу
ІІ место - Есет Бакдаулет, Нурмухамед Наргиз
ІІІ место - Маратулы Жасулан, Бекбол Үміт, Максат Қазына
«Кобыз», 14–16 лет
Главный приз-Гаухар Алимбетова
І место - Асылжан Куан
ІІ место - Жауказын Абу, Аяужан Кабулжан, Жансая Нуратак
ІІІ место - Куракова Диана, Серик Шарапат
В номинации «Народные песни», с 9 до 13 лет
Главный приз - Амина Асгатова
І место - Сандугаш Мукаш
ІІ место - Жансая Казикызы, Маргулан Казыбек
ІІІ место - Ернур Ителгиев, Асия Жанбыр, Айдарали Тастанбек
Специальный приз - Акжол Кенжемурат
В номинации «Народные песни», 14-16 лет
Главный приз - Жансулу Абдижамит
І место - Рамазан Орынбасар
ІІ место - Гульназ Дайрабай, Арина Кожаева
ІІІ место - Сейт Гульназ, Гульсим Шамшидин, Молдир Баглашова.
В частности, участник должен исполнить на домбре произведение Азидоллы Ескалиева «Фестиваль маршы» и по своему выбору одно из произведений Мурата Оскинбаева. При помощи инструмента кобыз, кылкобыз артист должен по своему усмотрению исполнить по одному произведению народных композиторов. А в номинации «Народные песни» участник должен исполнить одну песню Гарифуллы Курмангалиева.
- Конкурс «Ғасырлар үні» проводится ежегодно. Ему предшествует отбор, на который пришли около 100 участников. 61 артист, прошедший отбор, участвовал в конкурсе «Ғасырлар үні». Главная цель мероприятия - пропаганда традиционного искусства, привлечение подростков к национальному наследию и выявление молодых талантов среди населения, - сказала заместитель руководителя культурно-досугового комплекса имени Абая Маргарита Омарова.
Победители конкурса были удостоены дипломов и специальных призов в соответствии с номинациями и возрастными категориями.
В номинации «Исполнение на народном инструменте»
«Домбра», 9-13 лет:
Главный приз - Сыйлаган Карабай
І место - Каусар Жалгасбай
ІІ место - Алторе Кайролла, Имангали Кенесбай
ІІІ место - Мадияр Султансиык, Саян Гайбулла, Нагим Адильхан
Специальный приз - Олжас Койсары
«Домбра», 14–16 лет
Главный приз-Есет Ислам
І место - Мухтар Инжу
ІІ место - Есет Бакдаулет, Нурмухамед Наргиз
ІІІ место - Маратулы Жасулан, Бекбол Үміт, Максат Қазына
«Кобыз», 14–16 лет
Главный приз-Гаухар Алимбетова
І место - Асылжан Куан
ІІ место - Жауказын Абу, Аяужан Кабулжан, Жансая Нуратак
ІІІ место - Куракова Диана, Серик Шарапат
В номинации «Народные песни», с 9 до 13 лет
Главный приз - Амина Асгатова
І место - Сандугаш Мукаш
ІІ место - Жансая Казикызы, Маргулан Казыбек
ІІІ место - Ернур Ителгиев, Асия Жанбыр, Айдарали Тастанбек
Специальный приз - Акжол Кенжемурат
В номинации «Народные песни», 14-16 лет
Главный приз - Жансулу Абдижамит
І место - Рамазан Орынбасар
ІІ место - Гульназ Дайрабай, Арина Кожаева
ІІІ место - Сейт Гульназ, Гульсим Шамшидин, Молдир Баглашова.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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