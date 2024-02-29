Региональный кадровый резерв: кто может принять участие?

К участию в отборе в региональный резерв не могут быть допущены лица, назначенные Президентом Республики Казахстан, политические служащие, административные государственные служащие корпуса «А», лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв.



Количество кандидатов, зачисляемых в региональный резерв и отраслевые направления, на которые они смогут претендовать, определяется региональными кадровыми комиссиями. Число претендентов будет зависеть от потребностей социально-экономической ситуации региона и приоритетов развития системы государственного управления.



Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 марта до конца июня 2024 года.



Срок нахождения в резерве – 2 года. В этот период резервисты могут быть назначены на административные государственные должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.



Как зарегистрироваться на сайте?

Для участия в отборе необходимо с 1 по 31 марта т.г. пройти регистрацию на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz, указав личные данные. Кандидаты, подавшие документы на бумажном носителе либо в электронном виде, также регистрируются на онлайн-платформе и загружают документы в течение одного рабочего дня после подачи документов, но не позднее последнего дня приема документов, указанного в объявлении.



Наряду с указанием в разделе «Личные данные» корректных контактных данных, претендентам необходимо выбрать регион кадрового резерва и отраслевое направление. Не допускается выбор двух и более региональных резервов или отраслевых направлений, равно как и повторный выбор регионального резерва или отраслевого направления.



Для успешной регистрации необходимо принять обязательства по соблюдению установленных требований к участникам отбора, обеспечению достоверности предоставленных сведений и документов. Все необходимые файлы должны быть загружены.



Какие документы необходимы для участия в проекте?

Граждане, желающие участвовать в отборе в региональный резерв, подают заявление и прикладывают следующие документы:

- копию удостоверения личности либо паспорта Республики Казахстан;

- копии документов об образовании и приложений к ним;

- копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную кадровой службой по последнему месту работы.



Отбор в региональный резерв состоит из следующих этапов:

1) прием документов кандидатов (с 1 по 31 марта);

2) тестирование на знание законодательства (с 5 по 9 апреля) и оценку личных качеств (с 13 по 14 апреля);

3) оценка компетенций (с 22 апреля по 7 июня);

4) структурированное интервью в региональной комиссии (с 13-15 июня);

5) рассмотрение на заседании региональной комиссии кандидатур к зачислению в региональный резерв (с 15 по 17 июня).



Как записаться на первый этап?

Запись на первый этап «Тестирование на знание законодательства» будет открыта с момента получения уведомления, подтверждающего прием заявки на участие, до 23:59 минут 31 марта 2024 года.



Обратная связь

В случае возникновения вопросов при регистрации кандидаты могут обратиться круглосуточно в службу поддержки через Jivo чат на onir.pkrezerv.gov.kz, получить консультацию по телефону 7 7172 96-77-77 (внутренний номер - 3) ежедневно с 9:00 до 18:30 ч., а также написать на электронную почту info@pkrezerv.gov.kz

А также в разделе «Контакты» онлайн-платформы onir.pkrezerv.gov.kz указаны контактные данные региональных ответственных специалистов по региональному кадровому резерву.