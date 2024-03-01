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Опубликовано: Сегодня, 10:02

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Аким Мангистау поздравил ветерана ВОВ и заслуженного педагога по случаю Дня благодарности

В честь Дня благодарности глава региона навестил ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Заривняк и заслуженного педагога Нурсулу Дуйсенбаеву. Нурлан Ногаев поздравил их с праздником и пожелал им крепкого здоровья, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев с Ольгой Заривняк
Нурлан Ногаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Заривняк. В этом году ей исполняется 96 лет.

«Настоящее счастье заключается не в материальных ценностях, а во внимании. Когда тебя помнят и говорят, что ты оставил след в жизни, это по-настоящему важно. Я пережила войну, и знаю, что главное в этой жизни - мирное небо над головой. Очень рада, что в нашей стране есть такой светлый праздник как День благодарности, когда мы можем сказать друг другу «спасибо», пересмотреть наше отношение к другим, поблагодарить тех, кто работает во благо нашего общества», - сказала Ольга Заривняк.


Ольга Платоновна родилась в 1927 году. К началу войны ей было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Платоновна передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран-освободитель», «Ветеран войны». Получила ордена «За мужество» и «Великая Победа 65 лет».

В тот же день Нурлан Ногаев побывал в гостях у ветерана педагогического труда Нурсулу Дуйсенбаевой, преподавателя казахского языка и истории. На протяжении многих лет она работала в селе Кызылсай и городе Жанаозен, где стала первым учителем для обучающихся коррекционной школы.

Аким Мангистау поздравил ветерана ВОВ и заслуженного педагога по случаю Дня благодарности


«Я благодарю за возможность поделиться своими воспоминаниями. Многие годы своей жизни я посвятила преподаванию, в том числе смогла передать знания детям, лишенным зрения и слуха. В этот День благодарности я выражаю глубокую признательность своим коллегам и учителям, которые с неослабным усердием трудятся, вкладывая свое сердце в образование нашего поколения», - поделилась Нурсулу Дуйсенбаева.

В общей сложности Нурсулу Дуйсенбаева посвятила 55 лет своей жизни обучению школьников. Сегодня она является бабушкой для 17 внуков и правнуков. За свой вклад в образование и воспитание студентов с ограниченными возможностями Нурсулу Дуйсенбаева была награждена медалью «Ветеран труда».

Нурлан Ногаев подчеркнул, что ежегодно празднуемый 1 марта День благодарности предоставляет возможность выразить искреннюю благодарность всем нашим землякам, чьи усилия и преданность содействуют развитию нашей страны, укреплению стабильности и мира.

«Этот день также призван помочь нам вспомнить о добрых делах, которые совершались за год, выразить глубокую благодарность за оказанную нам помощь и поддержку. Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сегодня мы отмечаем ценности дружбы, благотворительности и солидарности, которые тесно укоренились в нашей культуре. Эти ценности служат незыблемым фундаментом, обеспечивая внутриполитическую стабильность и являются выражением высокой ответственности каждого гражданина нашей страны. Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия, радости и уюта в ваших домах», - отметил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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