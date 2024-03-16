Жанаозенская молодежь раздала социально значимые продовольственные корзины 5 малообеспеченным семьям

Суть благотворительности заключается не только в оказании материальной помощи, но и в духовной поддержке, ободрении человека добрыми словами.



Эта добрая традиция усиливает в обществе сострадание, помощь нуждающимся и желание творить добро. Как и Наурыз мейрамы также является праздником взаимопомощи и благотворительности, считают организаторы.