Образцовый шанырак: семья из Актау, которая прожила вместе полвека, поздравила с праздником Наурыз

- После свадьбы мы с женой поставили перед собой главным приоритетом воспитание наших детей. Мы передали своим детям нравственное воспитание, которое нам дали наши родители. У нас трое сыновей и одна дочь, и в настоящее время каждый из них успешно реализуется в своей сфере деятельности, - сказал Каржаубай Аккулов.

- Мы поженились в праздничный день Амал. Я стала невестой семьи, которая твердо придерживается традиций и обычаев. Мы жили с родителями мужа. У казахов есть поговорка: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» (каков в гнезде, таков и в полете). Учим детей проявлять уважение к старшим, относиться к младшим с доброжелательностью и иметь хорошее отношение с родственниками, потому что это влияет на будущее ребенка, - сказала Зина Кумисбаева.

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У пары 4 детей и 16 внуков. Почетный гражданин Актау Каржаубай Аккулов сегодня является активным представителем городского совета ветеранов. Его супруга Зина Кумисбаева приехала в регион по работе из Костаная. С Каржаубаем Аккуловым она познакомилась, когда работала в сфере торговли. Поженились они в 1974 году.По словам супруги Каржаубая Аккулова Зины Кумисбаевой, правильное воспитание ребенка влияет на его будущее.