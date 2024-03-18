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Опубликовано: Сегодня, 16:46

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Образцовый шанырак: семья из Актау, которая прожила вместе полвека, поздравила с праздником Наурыз

В Актау отмечают юбилей супруги, которые прожили вместе полвека. В этом году семейному союзу Каржаубая Аккулова, представителя городского совета ветеранов, и его супруги Зины Кумисбаевой исполнилось 50 лет совместной жизни, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
У пары 4 детей и 16 внуков. Почетный гражданин Актау Каржаубай Аккулов сегодня является активным представителем городского совета ветеранов. Его супруга Зина Кумисбаева приехала в регион по работе из Костаная. С Каржаубаем Аккуловым она познакомилась, когда работала в сфере торговли. Поженились они в 1974 году.

- После свадьбы мы с женой поставили перед собой главным приоритетом воспитание наших детей. Мы передали своим детям нравственное воспитание, которое нам дали наши родители. У нас трое сыновей и одна дочь, и в настоящее время каждый из них успешно реализуется в своей сфере деятельности, - сказал Каржаубай Аккулов.


По словам супруги Каржаубая Аккулова Зины Кумисбаевой, правильное воспитание ребенка влияет на его будущее.

- Мы поженились в праздничный день Амал. Я стала невестой семьи, которая твердо придерживается традиций и обычаев. Мы жили с родителями мужа. У казахов есть поговорка: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» (каков в гнезде, таков и в полете). Учим детей проявлять уважение к старшим, относиться к младшим с доброжелательностью и иметь хорошее отношение с родственниками, потому что это влияет на будущее ребенка, - сказала Зина Кумисбаева.





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Образцовый шанырак: семья из Актау, которая прожила вместе полвека, поздравила с праздником Наурыз


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