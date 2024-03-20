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Опубликовано: Сегодня, 17:02

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Приглашаем вас на Наурыз в Баскудык!

Уважаемые жители и гости Мангистауской области! Приглашаем вас на Наурыз мейрамы Мунайлинского района «Ұлтымыз Ұлыстың ұлы күнінің Ұлыктайды», который состоится 21 марта в 11:00 часов в селе Баскудык.

Фото: depositphotos.com
Специально для вас на празднике будут установлены юрты и организованы культурно-спортивные мероприятия. Артисты района выступят с концертом.

11:00 - начало праздника;
12:00 - начало спортивных соревнований по: қазақ күресі, рукопашному бою, асык ату и многому другому;
12:30 - посадка саженцев;
13:00 - посещение юрт.

Концертная программа, которая стартует в 11:00, продлится до 15:00.

Уважаемые зрители! Вас ждут конкурсы, национальные игры, юрты, алтыбакан, праздничная сцена.

Приходите посмотреть! Давайте встретим праздник Наурыз вместе! 21 марта в 11: 00 по адресу: Баскудукский сельский округ, школа N9.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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