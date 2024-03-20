Приглашаем вас на Наурыз в Баскудык!

Специально для вас на празднике будут установлены юрты и организованы культурно-спортивные мероприятия. Артисты района выступят с концертом.



11:00 - начало праздника;

12:00 - начало спортивных соревнований по: қазақ күресі, рукопашному бою, асык ату и многому другому;

12:30 - посадка саженцев;

13:00 - посещение юрт.



Концертная программа, которая стартует в 11:00, продлится до 15:00.



Уважаемые зрители! Вас ждут конкурсы, национальные игры, юрты, алтыбакан, праздничная сцена.



Приходите посмотреть! Давайте встретим праздник Наурыз вместе! 21 марта в 11: 00 по адресу: Баскудукский сельский округ, школа N9.