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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:59

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В Мангистау ученица 9 класса изготавливает украшения в национальном стиле

В Мангистау ученица 9 класса Нурай Аскаркызы создает украшения в национальном стиле. Это хобби стало уже источником дохода, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Нурай Аскаркызы - старшая из детей. 15-летняя девушка создает украшения в национальном колорите и строит собственный бизнес. По ее словам, сначала изготавливала ювелирные изделия из интереса, а затем, в результате кропотливого труда, это удалось превратить в источник дохода. Число заказчиков постоянно растет. В среднем в день поступают по 3-4 заказа, мастерица за один день зарабатывает около 15 тысяч тенге.

- Первые заказы поступали от родных и знакомых. Затем обо мне стали узнавать, и я начала набирать популярность в соцсетях. Моя цель - открыть магазин по продаже национальных изделий и дальше развивать эту отрасль, - сказала Нурай Аскаркызы.


По словам Нурай, в преддверии Наурыз мейрамы поступает много заказов на украшения и подвески. К Международному женскому дню 8 марта также было много заказов. Сейчас началась подготовка к 22 марта. За короткое время мастерица успела поучаствовать и в ярмарке, посвященной празднику Амал.

- Всем нравятся мои украшения. Покупаю все необходимое для их изготовления на рынке. Помимо этого, я успеваю на занятия по танцам. Совмещать все пока не составляет труда, - сказала Нурай Аскаркызы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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