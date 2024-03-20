Мангистауский фотограф Серик Майемеров занял 1 место в республиканском фотоконкурсе

Цель конкурса - привлечь внимание общественности к колыбели нации - селу, его быту через реалистичные проявления сельской природы, повышение статуса человека труда в обществе.



Фотоконкурс стартовал 1 сентября прошлого года. На официальный сайт auyl.kz поступило около 500 работ от любителей фотоискусства, молодых и профессиональных фотографов. 19 марта победители собрались в Астане, где и состоялось награждение.



В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство Министерства сельского хозяйства РК, управления культуры Астаны, представители дипломатических миссий, профессорско-преподавательский состав вузов, творческая интеллигенция и молодежь.



По итогам конкурса 1 место занял фотограф из Мангистау Серик Майемеров, 2 место - кызылординский фотохудожник Нуржаубай Нурболат, 3 место - представитель Шымкента Сейтжаппар Береке.



С участием победителей прошла двухдневная фотовыставка «Ауыл нақыштары».