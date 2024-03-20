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Опубликовано: Сегодня, 16:57

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Мангистауский фотограф Серик Майемеров занял 1 место в республиканском фотоконкурсе

Мангистауский фотограф, фотокорреспондент сайта «Мангистау-Медиа» Серик Майемеров занял 1 место в республиканском фотоконкурсе «Ауыл нақыштары», организованном партией «Ауыл», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель конкурса - привлечь внимание общественности к колыбели нации - селу, его быту через реалистичные проявления сельской природы, повышение статуса человека труда в обществе.

Фотоконкурс стартовал 1 сентября прошлого года. На официальный сайт auyl.kz поступило около 500 работ от любителей фотоискусства, молодых и профессиональных фотографов. 19 марта победители собрались в Астане, где и состоялось награждение.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство Министерства сельского хозяйства РК, управления культуры Астаны, представители дипломатических миссий, профессорско-преподавательский состав вузов, творческая интеллигенция и молодежь.

По итогам конкурса 1 место занял фотограф из Мангистау Серик Майемеров, 2 место - кызылординский фотохудожник Нуржаубай Нурболат, 3 место - представитель Шымкента Сейтжаппар Береке.

С участием победителей прошла двухдневная фотовыставка «Ауыл нақыштары».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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