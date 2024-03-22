Наурызнама: в Мангистау отметили весенний Новый год с особым размахом

- «Көрпе Fest-2024» проводится с целью поддержки мастеров прикладного искусства, благодаря которым казахский орнамент передается от поколения к поколению. Изготовление корпе - это особый вид прикладного искусства, почитаемый в народе. В нем прослеживается наша многовековая история, напрямую связанная с нашими духовными устремлениями. Уверена, участницы фестиваля будут и далее совершенствовать свое мастерство, развивать искусство народного орнамента, обогащая новыми современными узорами, способствуя тем самым долговечности и неувядаемости этого вида народного творчества», - рассказала организатор фестиваля Тлектес Болатбаева, член областной комиссии по семейно-демографической политике Мангистауской области, член областного Совета матерей.

- Во время своего выступления на заседании Национального Курултая Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул важность сохранения нашей исторической памяти и национальной идентичности. Мы должны передать наш генетический код следующим поколениям, чтобы они стали не только конкурентоспособными и мобильными, но и истинными патриотами. Наурыз мейрамы - это не только праздник весны, труда и радости, но и праздник единства. В объединении сил лежит наша настоящая сила. Только совместными усилиями мы можем сделать нашу страну еще лучше. Желаю, чтобы этот праздник даровал нам силу и энергию для новых свершений, а под каждым шаныраком царили мир, спокойствие и благополучие, - сказал Нурлан Ногаев.

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На празднование Наурыза на набережной собрались десятки тысяч человек. Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех собравшихся с праздником Наурыз - символом весеннего обновления, единства, дружбы и согласия, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.Отличительной особенностью празднования Наурыза в этом году в Мангистау стало проведение фестиваля ремесленников «Көрпе Fest-2024». Со времен кочевников красивые и практичные корпе заменяли предкам казахов стулья, кровати, одеяла и ковры. Яркие и мягкие изделия пользуются огромным спросом и сегодня.Последние несколько лет этот вид ремесла словно переживает возрождение. Так, в рамках празднования Наурыза на набережной Актау собралось порядка 15 рукодельниц, они представили свои уникальные работы - корпе, подушки, одеяла.На сцене амфитеатра гостям праздникам подготовили театрализованное представление «Науша Наурыз – бақ, ырыстың бастауы», в котором приняли участие более 300 человек. По набережной прошло шествие всадников на лошадях, верблюдах, сопровождаемое собаками казахской породы тазы и беркутами.На праздновании Наурыза на берегу моря возвели 27 юрт в стиле «Ақ шаңқай», изготовленных из верблюжьей шерсти, что придало праздничной атмосфере особое значение. Перед каждой из них для гостей организовали столы с угощениями, национальными блюдами и напитками для гостей.Для жителей и гостей региона Мангистауский областной филиал Союза художников РК организовал областную выставку художников, где приняли участие 35 мастеров. Для любителей спорта прошли соревнования по казакша курес, тогызкумалаку и асык ату.Глава региона Нурлан Ногаев передал теплые поздравления жителям и гостям области с наступлением Наурыз мейрамы, подчеркнув, что в этом году празднование приобрело новый формат.Мероприятие завершится праздничным концертом и ярким фейерверком, который состоится в 22:00.