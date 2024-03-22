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Опубликовано: Сегодня, 18:35

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Наурызнама: в Мангистау отметили весенний Новый год с особым размахом

В праздничный день Наурыз 22 марта на городской набережной вдоль Каспийского моря раскинулись 27 традиционных казахских юрт, изготовленных из натурального войлока.

фото центра общественных коммуникаций
На празднование Наурыза на набережной собрались десятки тысяч человек. Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех собравшихся с праздником Наурыз - символом весеннего обновления, единства, дружбы и согласия, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Отличительной особенностью празднования Наурыза в этом году в Мангистау стало проведение фестиваля ремесленников «Көрпе Fest-2024». Со времен кочевников красивые и практичные корпе заменяли предкам казахов стулья, кровати, одеяла и ковры. Яркие и мягкие изделия пользуются огромным спросом и сегодня.

Последние несколько лет этот вид ремесла словно переживает возрождение. Так, в рамках празднования Наурыза на набережной Актау собралось порядка 15 рукодельниц, они представили свои уникальные работы - корпе, подушки, одеяла.

- «Көрпе Fest-2024» проводится с целью поддержки мастеров прикладного искусства, благодаря которым казахский орнамент передается от поколения к поколению. Изготовление корпе - это особый вид прикладного искусства, почитаемый в народе. В нем прослеживается наша многовековая история, напрямую связанная с нашими духовными устремлениями. Уверена, участницы фестиваля будут и далее совершенствовать свое мастерство, развивать искусство народного орнамента, обогащая новыми современными узорами, способствуя тем самым долговечности и неувядаемости этого вида народного творчества», - рассказала организатор фестиваля Тлектес Болатбаева, член областной комиссии по семейно-демографической политике Мангистауской области, член областного Совета матерей.


На сцене амфитеатра гостям праздникам подготовили театрализованное представление «Науша Наурыз – бақ, ырыстың бастауы», в котором приняли участие более 300 человек. По набережной прошло шествие всадников на лошадях, верблюдах, сопровождаемое собаками казахской породы тазы и беркутами.

На праздновании Наурыза на берегу моря возвели 27 юрт в стиле «Ақ шаңқай», изготовленных из верблюжьей шерсти, что придало праздничной атмосфере особое значение. Перед каждой из них для гостей организовали столы с угощениями, национальными блюдами и напитками для гостей.

Для жителей и гостей региона Мангистауский областной филиал Союза художников РК организовал областную выставку художников, где приняли участие 35 мастеров. Для любителей спорта прошли соревнования по казакша курес, тогызкумалаку и асык ату.

Глава региона Нурлан Ногаев передал теплые поздравления жителям и гостям области с наступлением Наурыз мейрамы, подчеркнув, что в этом году празднование приобрело новый формат.

- Во время своего выступления на заседании Национального Курултая Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул важность сохранения нашей исторической памяти и национальной идентичности. Мы должны передать наш генетический код следующим поколениям, чтобы они стали не только конкурентоспособными и мобильными, но и истинными патриотами. Наурыз мейрамы - это не только праздник весны, труда и радости, но и праздник единства. В объединении сил лежит наша настоящая сила. Только совместными усилиями мы можем сделать нашу страну еще лучше. Желаю, чтобы этот праздник даровал нам силу и энергию для новых свершений, а под каждым шаныраком царили мир, спокойствие и благополучие, - сказал Нурлан Ногаев.


Мероприятие завершится праздничным концертом и ярким фейерверком, который состоится в 22:00.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Наурызнама: в Мангистау отметили весенний Новый год с особым размахом


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