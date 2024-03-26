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Опубликовано: Сегодня, 17:19

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В Актау впервые проходит чемпионат Казахстана по асык ату

В Актау состоялась церемония открытия чемпионата РК по асык ату среди юношей. Победители соревнований войдут в состав национальной сборной страны, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На соревнования приехали более 300 юношей из всех регионов Казахстана. Торжественное открытие состоялось при участии акима Актау Улыгбека Тналиева, заслуженного деятеля Казахстана, поэта Саина Назарбека, председателя Мангистауского областного маслихата Жанбырбая Матаева, а также руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максата Мукаша.

В Актау впервые проходит чемпионат Казахстана по асык ату


Присутствовал также исполнительный директор республиканской федерации асык ату Жомарт Сабыржанов, который пожелал участникам удачи. Он также отметил, что цель соревнований заключается в популяризации национальных игр в Казахстане.

В Актау впервые проходит чемпионат Казахстана по асык ату

- В этом году в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых будут участвовать около 4 тысяч спортсменов из более ста стран мира. Кроме того, планируется проведение чемпионата мира, - рассказал на открытии соревнований Жомарт Сабыржанов.

А руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш выразил уверенность, что проведение чемпионата по асык ату среди юношей 2008-2010, 2011-2013 годов рождения в Актау будет способствовать развитию этой национальной игры в стране.

Глава облспорта также добавил, что возлагает большие надежды на мангистаусцев.

- В этих соревнованиях нет слабой команды, и нашей команде, очевидно, будет нелегко. Но мы возлагаем большие надежды на наших ребят, - сказал Максат Мукаш.


Для призёров соревнований предусмотрены денежные призы, а награждать участников будут как в командном, так и в личном зачёте.

Чемпионат продлится несколько дней, 30 марта станут известны имена победителей. Желающие могут поддержать участников в спортивном зале университета Есенова. Начало состязаний в 10 часов. Вход свободный.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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