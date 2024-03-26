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Опубликовано: Сегодня, 18:09

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В Актау завершился чемпионат РК по мини-футболу среди любителей

В честь 30-летия маслихатов Казахстана Ассоциацией «Любительская лига Республики Казахстан» при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Актау завершилось первенство страны по мини-футболу среди любителей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
VIII чемпионат страны по мини-футболу проходил с 21 по 24 марта. В нем приняли участие более 600 игроков из 35 команд со всей страны, прошедших предварительный региональный отбор. Мангистаускую область представили 9 команд, одна из них вышла в финал.

По итогам четырехдневных матчей 1 место занял МФК «Муслим» (Кызылорда), 2 место – «Бұрғылау» (Жанаозен), 3 место – «Жігер» (Кульсары).

Таким образом, кызылординская команда «Муслим» получила путевку на Кубок Европы, который пройдет в следующем году в Испании.

Отметим, что на чемпионате страны количество зрителей в прямом эфире превысило 10 тысяч, онлайн-трансляцией на YouTube охвачено более 80 тысяч человек. Главная новинка чемпионата - презентация отечественного бренда - мяча «JEBE».

В церемонии награждения первого в регионе чемпионата принял участие председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев. Отметив, что футзал в регионе динамично развивается, он поблагодарил команды и дал высокую оценку проведению соревнований. Ж.Матаев подчеркнул, что чемпионат открывает новые возможности для местной молодежи и команд.

В рамках торжественного мероприятия лучшим командам и особо отличившимся игрокам были вручены специальные медали, дипломы и денежные призы.

1. Лучший вратарь - Батыржан Боранбаев (Muslim)
2. Лучший защитник - Искандер Абат (Мурагер )
3. Лучший бомбардир - Галым Райханов (allopizza.kz)
4. Лучший игрок - Бакытжан Нурмуханов (Бұрғылау)
5. Fair Play-Диас Егинжанов (Asyl)
6. Лучший помощник - Исламбек Кулекенов(Asyl)
7. Ветеран спорта - Нурберген Ередил (Бұрғылау)
8. Приз зрительских симпатий - Файзали Сардаров (Жигер)

Обладателям специальных номинаций было вручено финансовое вознаграждение в размере 50 000 тенге.

Стоит отметить, что в рамках чемпионата в Актау впервые был проведен «Звездный матч». Доверенные лица команд из разных уголков страны играли против команды «Жағымды жаңалық», сформированной из мангистауских игроков. «Show match» завершился вничью.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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