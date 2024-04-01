Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.56 KZT
  • €1 = 481.35 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 345

Усилена социальная часть Комплексного плана развития Мангистауской области на 2021-2025 гг.

Вопросы актуализации Комплексного плана развития Мангистауской области на 2021-2025 годы обсудили в Правительстве под председательством заместителя Премьер-Министра РК Серика Жумангарина.

Фото с сайта primeminister.kz
Значительную часть документа занимает промышленность, в которой занято 16,8% населения региона, это 52,8% в составе валового регионального продукта. По итогам трех лет действия плана, ВРП Мангистауской области вырос в 1,3 раза, объем промышленности – в 1,1 раза, обеспечено 14,7 тыс. ученических мест, доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 94% до 97%.

В план добавлен новый раздел «Общественное развитие», который даст возможность мангистауской молодежи право на получение грантов на высшее образование в лучших казахстанских и зарубежных вузах, на школьное образование – в школах-лицеях других регионов. До 2025 г. будут построены новые и модернизированы действующие школы, колледжи, детские лагеря отдыха, новые спортивные учреждения и многое другое.

В актуализированном Комплексном плане на 2024-2025 гг. акцент будет сделан на социальном развитии региона.

Это охват детей дошкольного возраста детскими садами на 100%, строительство 21 новой школы, модернизация 103 школ в малых городах и селах, колледжа на 600 мест с общежитием в Бейнеу, строительство дворцов школьников в Актау и Жанаозене, четырех детских лагерей отдыха и трех зданий молодежных ресурсных центров, открытие реабилитационного центра для детей-аутистов, Yessenov Technopark в Актау, расширение сети дворовых клубов в селе Рахат, создание благотворительных фондов, НПО для организации массовых культурных, спортивных мероприятий и продвижения национальных видов спорта. Особое внимание уделяется определению генетической структуры популяции адайских лошадей.

Для школьников будут выделены гранты по программе «Жарқын болашак» для обучения в школах-лицеях других регионов. Для выпускников 2024-2025 гг. – 2 тыс. целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах страны.

Стоит отметить, что на сегодня в рамках программы «Болашак» для сельской молодежи, в том числе Мангистауской области, предусмотрена отдельная категория на получение степени магистра. Министерство высшего образования и науки прорабатывает вопрос подготовки кадров на уровне бакалавриата и стажировки преподавателей западных регионов по программе «Болашак».

Представленный на совещании алгоритм актуализации Комплексного плана развития Мангистауской области до 2025 г. в целом был одобрен. Серик Жумангарин поручил дополнить его мероприятиями, необходимыми для предоставления качественного образования и полноценного личностного развития молодежи Мангистауского региона, а также мерами для развития транспортного коридора Север – Юг.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 18:28
Вода, электричество будет летом стабильно?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика