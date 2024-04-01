Усилена социальная часть Комплексного плана развития Мангистауской области на 2021-2025 гг.

Значительную часть документа занимает промышленность, в которой занято 16,8% населения региона, это 52,8% в составе валового регионального продукта. По итогам трех лет действия плана, ВРП Мангистауской области вырос в 1,3 раза, объем промышленности – в 1,1 раза, обеспечено 14,7 тыс. ученических мест, доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 94% до 97%.



В план добавлен новый раздел «Общественное развитие», который даст возможность мангистауской молодежи право на получение грантов на высшее образование в лучших казахстанских и зарубежных вузах, на школьное образование – в школах-лицеях других регионов. До 2025 г. будут построены новые и модернизированы действующие школы, колледжи, детские лагеря отдыха, новые спортивные учреждения и многое другое.



В актуализированном Комплексном плане на 2024-2025 гг. акцент будет сделан на социальном развитии региона.



Это охват детей дошкольного возраста детскими садами на 100%, строительство 21 новой школы, модернизация 103 школ в малых городах и селах, колледжа на 600 мест с общежитием в Бейнеу, строительство дворцов школьников в Актау и Жанаозене, четырех детских лагерей отдыха и трех зданий молодежных ресурсных центров, открытие реабилитационного центра для детей-аутистов, Yessenov Technopark в Актау, расширение сети дворовых клубов в селе Рахат, создание благотворительных фондов, НПО для организации массовых культурных, спортивных мероприятий и продвижения национальных видов спорта. Особое внимание уделяется определению генетической структуры популяции адайских лошадей.



Для школьников будут выделены гранты по программе «Жарқын болашак» для обучения в школах-лицеях других регионов. Для выпускников 2024-2025 гг. – 2 тыс. целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах страны.



Стоит отметить, что на сегодня в рамках программы «Болашак» для сельской молодежи, в том числе Мангистауской области, предусмотрена отдельная категория на получение степени магистра. Министерство высшего образования и науки прорабатывает вопрос подготовки кадров на уровне бакалавриата и стажировки преподавателей западных регионов по программе «Болашак».



Представленный на совещании алгоритм актуализации Комплексного плана развития Мангистауской области до 2025 г. в целом был одобрен. Серик Жумангарин поручил дополнить его мероприятиями, необходимыми для предоставления качественного образования и полноценного личностного развития молодежи Мангистауского региона, а также мерами для развития транспортного коридора Север – Юг.