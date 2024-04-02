Приглашаем на встречу с депутатами

Встречи состоятся:



2 апреля в 18.00 часов в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина (8 микрорайон);



3 апреля в 17.00 часов в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова (микрорайон 19а);



4 апреля в 17.00 часов в средней школе №27 села Умирзак;



8 апреля в 15.00 часов в ресторане «Жанұя» (микрорайона Шығыс-2).



Контактный телефон: 46-23-03 (1266).