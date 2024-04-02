Приглашаем на встречу с депутатами

Фото: depositphotos.com
Встречи состоятся:
2 апреля в 18.00 часов в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина (8 микрорайон);
3 апреля в 17.00 часов в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова (микрорайон 19а);
4 апреля в 17.00 часов в средней школе №27 села Умирзак;
8 апреля в 15.00 часов в ресторане «Жанұя» (микрорайона Шығыс-2).
Контактный телефон: 46-23-03 (1266).
2 апреля в 18.00 часов в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина (8 микрорайон);
3 апреля в 17.00 часов в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова (микрорайон 19а);
4 апреля в 17.00 часов в средней школе №27 села Умирзак;
8 апреля в 15.00 часов в ресторане «Жанұя» (микрорайона Шығыс-2).
Контактный телефон: 46-23-03 (1266).
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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