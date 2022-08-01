В Актау стартовал областной форум молодых специалистов

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

На двухдневный форум в учебно-оздоровительной базе «Балдаурен» собрались более 50 молодых педагогов из разных районов области. Мероприятие началось с тимбилдинга, который помог участникам стать командой на деле, и энерджайзера, создавшего настроение для группы.



В первый день форума прошли также мотивационные тренинги и упражнения на развитие мозга, а на встрече без галстука участники в свободном формате беседовали с руководителем Управления образования области Динарой Жумашевой, победителем проекта «Мен қазақпын» Алпысбеком Легбаевым и серебряным призером турнира «Қазақстан барысы» Нурдаулетом Жарылгаповым.



Час педагогической практики «Лучший педагог - лучший опыт» запланирован на второй день форума. В его рамках будут проведены мастер-классы, которые помогут молодым специалистам стать успешными учителями, при этом духовными и творческими личностями.



По словам организаторов, это мероприятие будет способствовать профессиональному росту молодых педагогов, а также формированию новой среды.



Отметим, что в рамках форума будут обсуждаться основы образования нового направления, роль информационных коммуникационных технологий в развитии личности и роль учителей в цифровом мире. Запланированы еще мастер-классы, которые развивают эмоциональный интеллект, объясняют необходимость чтения книг и учат способам сделать любой урок интересным.



Мероприятие завершится пленарным заседанием организаторов и собравшихся молодых специалистов. На нем будут обсуждаться такие темы, как пути достижения успеха и конкурентоспособные навыки будущего для опытных преподавателей.



- Я впервые участвую в таком форуме, где организованы различные тренинги, игры для мотивации молодежи. Уже видно, что мероприятие будет насыщенным, ведь мастер - классы проводят педагоги с многолетним стажем и опытные психологи, - делится участница форума Акжонас Торесаева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.