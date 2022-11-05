«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.45 KZT
  • €1 = 453.86 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 103

В Актау прошёл форум молодых учителей

В Актау в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления 4 ноября прошел форум на тему «Молодой учитель: путь к успеху», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Форум для молодых педагогов организован управлением образования Мангистауской области, филиалом Центра педагогического мастерства автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Мангистауской областной организацией «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки».

В мероприятии приняли участие 130 молодых специалистов из школ области, руководители городских, районных отделов образования, методисты учебно-методических центров. Были обсуждены пути к успеху молодых учителей.

В ходе форума выступили известные спикеры края Адильбек Ниязымбетов, Бактыбай Жайлау, Е. Бекен. В свободном формате участники обменялись мнениями, спикеры ответили на вопросы.

Кроме того, прошли тематические площадки и мастер-классы молодых специалистов, на которых анализировались вопросы, связанные с учебным процессом.

- Думаю, что мероприятие оказало положительное влияние на мотивацию молодых специалистов, обмен опытом, командную работу и принятие решений, стремление к лидерству, - говорит руководитель областного управления образования Динара Жумашева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика