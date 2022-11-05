В Актау прошёл форум молодых учителей

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Форум для молодых педагогов организован управлением образования Мангистауской области, филиалом Центра педагогического мастерства автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Мангистауской областной организацией «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки».



В мероприятии приняли участие 130 молодых специалистов из школ области, руководители городских, районных отделов образования, методисты учебно-методических центров. Были обсуждены пути к успеху молодых учителей.



В ходе форума выступили известные спикеры края Адильбек Ниязымбетов, Бактыбай Жайлау, Е. Бекен. В свободном формате участники обменялись мнениями, спикеры ответили на вопросы.



Кроме того, прошли тематические площадки и мастер-классы молодых специалистов, на которых анализировались вопросы, связанные с учебным процессом.



- Думаю, что мероприятие оказало положительное влияние на мотивацию молодых специалистов, обмен опытом, командную работу и принятие решений, стремление к лидерству, - говорит руководитель областного управления образования Динара Жумашева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.