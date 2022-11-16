Аким Тупкараганского района наградил работников финансовой сферы

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Аким оценил заслуги специалистов отрасли и наградил благодарственными письмами.- Поздравляю вас с профессиональным праздником работников финансовой сферы Республики Казахстан и Днём национальной валюты! Это день, когда произошло знаменательное событие, свидетельствующее о том, что мы - суверенная страна. Именно в этот день вышла в обращение наша национальная валюта - тенге. Тенге - опора самостоятельности, залог экономической независимости. Тенге полностью выполняет свою историческую деятельность и является свидетельством суверенного существования Казахстана в целом и всех его граждан, независимости государства. Немалая заслуга в заботе, необходимой для обслуживания населения оборотного тенге, принадлежит и работникам финансового сектора. В этой связи, в целях повышения статуса работников финансовой системы, Указом президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года объявлен День национальной валюты, профессиональный праздник работников финансовой системы страны. От всей души благодарю вас за значительный труд в финансовой сфере и желаю, чтобы ваша работа была успешной и в будущем, чтобы ваш вклад в развитие финансового потенциала экономики Казахстана был благоприятным! Пусть ваши семьи будут здоровы, а ваши дома будут наполнены радостью, - сказал глава района.В праздничном приёме приняли участие заместители акима района, акимы городов, сёл и работники финансовой сферы.Среди награждённых - бухгалтеры аппарата акима города, сёл, сотрудники отделений банков, заместитель руководителя районного управления казначейства.