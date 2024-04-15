Аким Актау проверил ход работы по озеленению

В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проводятся работы по озеленению.Зеленые насаждения высаживают по следующим адресам:- 15 мкр., набережная «Самал»;- вдоль дороги между 7 мкр. и 5 мкр.;- вдоль дороги между 11А мкр. и 24 мкр.;- 12 мкр., возле парка «Тобанияз»;- вдоль дороги между 9 мкр. и 10 мкр.;- вдоль дороги 15 мкр., «Самал»;- Парк «Акбота» в 4А мкр.;- 5 мкр., возле памятника Жалау Мынбаеву;- вдоль дороги в 34 мкр.;- в районе областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбаева в 19А мкр.По данным подрядной компании, ответственной за озеленение, в целом в этом году в городе будет высажено 803 хвойных, 625 лиственных деревьев, 10 тысяч кустарников. Подрядная компания в рамках экологической акции также проводит работы по озеленению других территорий города.