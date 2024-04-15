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Опубликовано: Сегодня, 19:39

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Аким Актау проверил ход работы по озеленению

Аким города Актау Улугбек Тналиев проверил работу, проводимую в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото центра общественных коммуникаций
В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проводятся работы по озеленению.

Зеленые насаждения высаживают по следующим адресам:

- 15 мкр., набережная «Самал»;
- вдоль дороги между 7 мкр. и 5 мкр.;
- вдоль дороги между 11А мкр. и 24 мкр.;
- 12 мкр., возле парка «Тобанияз»;
- вдоль дороги между 9 мкр. и 10 мкр.;
- вдоль дороги 15 мкр., «Самал»;
- Парк «Акбота» в 4А мкр.;
- 5 мкр., возле памятника Жалау Мынбаеву;
- вдоль дороги в 34 мкр.;
- в районе областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбаева в 19А мкр.

По данным подрядной компании, ответственной за озеленение, в целом в этом году в городе будет высажено 803 хвойных, 625 лиственных деревьев, 10 тысяч кустарников. Подрядная компания в рамках экологической акции также проводит работы по озеленению других территорий города.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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