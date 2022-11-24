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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 14

Жительница Актау пожаловалась на вырубку зелёных насаждений

Последствия вырубки зелёных насаждений вдоль центральной дороги в 8 микрорайоне жительница города запечатлела на видео. В городском акимате сообщили, что в данный момент идёт посадка кустарников, и ответственная за озеленение компания удаляет сухие растения.

Коллаж из кадров видео
Зелёные насаждения вырубили вдоль центральной дороги в 8 микрорайоне Актау. Проходившая мимо жительница города, сегодня, 24 ноября, засняла происходящее на видео.

На кадрах видно, что среди сухостоя, вырубленного озеленителями, находятся живые зелёные насаждения.



В городской администрации рассказали, что товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Green City Aktau, ответственное в этом году за озеленение, производит посадку и пересадку кустарников, расположенных возле центральных дорог.

По данным организации, они заменяют высохшие кустарники на новые, а если среди сухостоя остаются зелёные ветви – их пересаживают в другое место.

- Товарищество ещё в течение десяти дней будет заниматься посадкой бирючины и шиповника вдоль центральных улиц города, - добавили в акимате Актау.

Михаил Одинцов



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