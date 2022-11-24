Жительница Актау пожаловалась на вырубку зелёных насаждений

Коллаж из кадров видео

Зелёные насаждения вырубили вдоль центральной дороги в 8 микрорайоне Актау. Проходившая мимо жительница города, сегодня, 24 ноября, засняла происходящее на видео.



На кадрах видно, что среди сухостоя, вырубленного озеленителями, находятся живые зелёные насаждения.







В городской администрации рассказали, что товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Green City Aktau, ответственное в этом году за озеленение, производит посадку и пересадку кустарников, расположенных возле центральных дорог.



По данным организации, они заменяют высохшие кустарники на новые, а если среди сухостоя остаются зелёные ветви – их пересаживают в другое место.



- Товарищество ещё в течение десяти дней будет заниматься посадкой бирючины и шиповника вдоль центральных улиц города, - добавили в акимате Актау.



Михаил Одинцов