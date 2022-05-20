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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 52

Республиканский референдум: колл-центры избирателей Мангистау

Уважаемые избиратели! Необходимым условием вашего участия на предстоящем республиканском референдуме, который состоится 5 июня 2022 года, является наличие ваших данных в списке избирателей.

Иллюстративное фото
Уточнить номер и место расположения участка для голосования вы можете найти на сайте https://man.saylaw.kz/ и телеграмм-канале https://t.me/man_saylaw_kz/. Для этого вам необходимо ввести ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в указанное поле.

В случае отсутствия информации на вышеуказанных платформах вам необходимо обратиться в колл-центры местных акиматов по месту жительства для включения ваших данных в список избирателей.

Колл-центры:

Актау 8-7292-336514;

Жанаозен 8-72934-48614;

Бейнеуский район 8-72932-21128;

Каракиянский район 8-72937-22191;

Мангистауский район 8-72931-21286; 8-72931-22221

Мунайлинский район 8-7292-466234;

Тупкараганский район 8-72938-22290.








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