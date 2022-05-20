Республиканский референдум: колл-центры избирателей Мангистау

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Уточнить номер и место расположения участка для голосования вы можете найти на сайте https://man.saylaw.kz/ и телеграмм-канале https://t.me/man_saylaw_kz/. Для этого вам необходимо ввести ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в указанное поле.
В случае отсутствия информации на вышеуказанных платформах вам необходимо обратиться в колл-центры местных акиматов по месту жительства для включения ваших данных в список избирателей.
Колл-центры:
Актау 8-7292-336514;
Жанаозен 8-72934-48614;
Бейнеуский район 8-72932-21128;
Каракиянский район 8-72937-22191;
Мангистауский район 8-72931-21286; 8-72931-22221
Мунайлинский район 8-7292-466234;
Тупкараганский район 8-72938-22290.
В случае отсутствия информации на вышеуказанных платформах вам необходимо обратиться в колл-центры местных акиматов по месту жительства для включения ваших данных в список избирателей.
Колл-центры:
Актау 8-7292-336514;
Жанаозен 8-72934-48614;
Бейнеуский район 8-72932-21128;
Каракиянский район 8-72937-22191;
Мангистауский район 8-72931-21286; 8-72931-22221
Мунайлинский район 8-7292-466234;
Тупкараганский район 8-72938-22290.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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