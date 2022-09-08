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Опубликовано: Сегодня, 13:35

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В Актау прошел общеказахстанский открытый диктант

В Доме Дружбы 7 сентября прошел общеказахстанский открытый диктант, посвященный 150-летию выдающегося казахского политического деятеля, ученого и просветителя Ахмета Байтурсынова, организованный КГУ «Қоғамдық келісім». Об этом сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Всеказахстанский открытый диктант стартовал одновременно во всех регионах страны. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала».

В мероприятии на тему «Ахмет Байтурсынулы – личность эпохи» приняли участие учащиеся разных национальностей средней школы №16 и учащиеся 11 класса средней школы №19.

Цель мероприятия – формирование казахстанской идентичности, укрепление общественного согласия и национального единства через расширение сферы применения государственного языка как языка межэтнического общения. Таким образом, участники диктанта не только повысили общую грамотность, но и продемонстрировали умение найти свое место в казахстанском обществе, путем изучения государственного языка.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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