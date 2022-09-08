В Актау прошел общеказахстанский открытый диктант

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Всеказахстанский открытый диктант стартовал одновременно во всех регионах страны. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала».



В мероприятии на тему «Ахмет Байтурсынулы – личность эпохи» приняли участие учащиеся разных национальностей средней школы №16 и учащиеся 11 класса средней школы №19.



Цель мероприятия – формирование казахстанской идентичности, укрепление общественного согласия и национального единства через расширение сферы применения государственного языка как языка межэтнического общения. Таким образом, участники диктанта не только повысили общую грамотность, но и продемонстрировали умение найти свое место в казахстанском обществе, путем изучения государственного языка.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.