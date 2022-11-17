В Жанаозене прошёл конкурс исполнителей Жыр и Терме

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Цель конкурса - вызвать у детей и молодёжи интерес к искусству жыр-терме, также духовно-нравственное воспитание.

Мероприятие организовала председатель Общественного объединения «Бак-Жулдыз» Маусымжан Диханбаева, выигравшая мини-грант в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций».



- Я организовала этот конкурс с целью развития творчества у детей в городе Жанаозене. Мангистауский регион славится своими терме. Конкурсанты выступили блестяще, - сказала Маусымжан Диханбаева.



В мероприятии приняли участие дети из 12 школ города Жанаозена. Каждый участник исполнил одно произведение. Один из них-ученик 9«Б»класса средней школы №21 Айладыр Нурсултан.

- Я стал обладателем первого места в конкурсе. Исполнил терме Кашагана Куржиманулы «Тойбастар». Конкурс прошёл на очень высоком уровне, - сказал победитель.



Данное мероприятие было реализовано по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра поддержки неправительственных организаций в Мангистауской области».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.