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Опубликовано: Сегодня, 11:52

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Эксперт: выборы 19 марта позволят прийти в Мажилис и маслихаты новым политическим силам

Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, которые состоятся 19 марта, будут отличаться от прежних. О том, чем они отличаются от предыдущих, рассказала преподаватель кафедры юриспруденции университета им.Ш.Есенова Акканым Дуисова.

Акканым Дуисова
Первое изменение касается снижения количества депутатов Мажилиса со 107 до 98. Это связано с переходом в Сенат квоты Ассамблеи народа Казахстана. Второе большое отличие заключается в том, что 98 депутатов, избираемых впервые за 19 лет, выбираются по смешанной системе. То есть, если 69 депутатов избираются от партии, то остальные 29 - по одномандатному округу. Это означает, что 30 процентов мест в палате правительства занимают депутаты-самовыдвиженцы.

- В этом году выборы в стране пройдут в другом формате. В целом, если смотреть в глобальном масштабе, многие избирательные процедуры, в основном, сформировались в XIX веке. А обновленное избирательное законодательство сегодня становится одним из основных залогов реализации гражданских прав и свобод человека. Это особенно важно и необходимо для нас. В этом году казахстанцы могут проголосовать за всех «за» или «против». Это тоже новое отличие, - говорит Акканым Дуисова.



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