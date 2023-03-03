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Опубликовано: Сегодня, 12:08

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Справедливые выборы способствуют повышению социального благосостояния

На выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, назначенных на 19 марта текущего года, по одномандатному округу любой гражданин Казахстана имеет возможность быть избранным по соответствующим требованиям. Преподаватель кафедры юриспруденции Yessenov University Гульнур Изтурганова заявила, что на политические соревнования поступят по партийным спискам и самовыдвиженцы.

Гульнур Изтурганова
Самовыдвиженцы - депутаты баллотируются по одномандатному округу. Такая избирательная система позволит развивать политическую конкуренцию, способствующую динамичному развитию общества и экономики, а также находить позитивные решения проблем в различных сферах.

- Я уверена, что выборы в этот раз пройдут открыто и публично. Надеемся, что в результате справедливых и прозрачных выборов граждане, представляющие себя на будущее страны, направят все свои усилия на решение актуальных и острых вопросов в сфере сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, - говорит Гульнур Изтурганова.



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Комментарии ( 4 )

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  • 12-й регион
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:57
Vladik, Вы владах с тем что пишите? Многим кажется что практика показывает обратное, те кого "выбирают", как правило начинают чувствовать себя "новатыорами" и переделывают все по новому тратя на это бюджет и "прорубая окно в Дубай, или по старинке в Европу", примеров много если глаза открыть. blind

12-й регион, ну теперь то точно не буду, ведь все оказывается не только сказанно, но и написанно то... Тут как с забором, если есть сомнения, надо присмотреться... look
Но на словах готов голосовать за тех кто говорит, а на деле предпочитаю голосовать за тех кто делает то что говорит. Мир всем!
 
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  • Ed Word
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:18
Цитата: Ed Word
Ключевое слово "Справедливые", я бы добавил еще и "открытые"

Ну, теперь уж не сомневайтесь! podmig
- Я уверена, что выборы в этот раз пройдут открыто и публично.

lol lol lol
 
-2
  • Ed Word
  • дорожник
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Vladik (Посетители) Сегодня, 12:53
Справедливые выборы способствуют повышению социального благосостояния


И снижению благосостояния тех, кого выбирают. Что немаловажно.
 
-1
  • Vladik
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:51
Ключевое слово "Справедливые", я бы добавил еще и "открытые", но пока что ни первого ни второго не видно может по причине отсутствия упомянутого...
О чем статья то от ЦОК МО..? PR, попытка показать открытость и справедливость, важности мероприятия, призвать к чему то, объяснить всем "что уголь черный"..!? Или это просто про то, кто что говорит.., ну тогда "Непонятно" - сказал бы А. Рева, "Выборы, выборы, депутаты..." - пел Шнур, а тут то какой посыл или просто есть бюджет который надо освоить!??
А где информация про кандидатов по одномандатным округам, их история и планы? Хочется же видеть чем они занимались ранее, на чем поднялись, каких убеждений на словах и на деле? ...а то как бы Новый Казахстан выбираем, и как бы не хотелось бы видеть только тех кто в "старом" уже наворотил и "на старых кислых дрожжах тянет новую муку и обещает сладкие булочки". Мир всем!
 
 

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