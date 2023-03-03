Справедливые выборы способствуют повышению социального благосостояния

Гульнур Изтурганова

Самовыдвиженцы - депутаты баллотируются по одномандатному округу. Такая избирательная система позволит развивать политическую конкуренцию, способствующую динамичному развитию общества и экономики, а также находить позитивные решения проблем в различных сферах.



- Я уверена, что выборы в этот раз пройдут открыто и публично. Надеемся, что в результате справедливых и прозрачных выборов граждане, представляющие себя на будущее страны, направят все свои усилия на решение актуальных и острых вопросов в сфере сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, - говорит Гульнур Изтурганова.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.