Казахстанцы смогут избрать 29 депутатов Мажилиса - министр Мусин

Министр юстиции Канат Мусин заявил, что часть депутатов Мажилиса казахстанцы смогут избирать прямым голосованием, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава ведомства отметил, что в соответствии с Посланием Президента в стране меняется система избрания депутатов.



"Если сейчас депутаты Мажилиса избираются на партийной основе, то теперь 30 процентов депутатов будут избираться от территории, избираться непосредственно казахстанцами, а 70 процентов будут избираться через партийные списки", - заявил он.



Мусин подчеркнул, что сегодня населением от территории избираются депутаты Сената, но по квоте, определенной законом, и избираются они маслихатами, а не напрямую населением.



"Новые изменения позволяют избирать в Мажилис, это другая палата Парламента, 29 депутатов от территориальных избирательных округов непосредственно прямыми выборами населения", - сообщил министр на брифинге СЦК, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, депутат, который избран от определенной территории населением, в случае невыполнения своих обязанностей и предвыборных обещаний может быть отозван избирателями, то есть лишен депутатского мандата.



"Порядок формирования Сената тоже меняется. 10 депутатов вместо 15 назначаются Президентом, из них пять по его усмотрению, пять - по представлению Ассамблеи народа Казахстана", - напомнил министр.

