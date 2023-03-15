Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау
В регионе идёт активная подготовка к выборам в мажилис и маслихаты, назначенные на 19 марта 2023 года. Сколько бюллетеней получит избиратель в Мангистау? Будет ли право проголосовать против всех? Как проверить себя в списках избирателей? И как найти свой избирательный округ? На все эти вопросы ответили в Мангистауской областной избирательной комиссии.
Иллюстративное фото
Предвыборная агитация кандидатов в депутаты продлится до 00:00 18 марта. А 18 марта пройдет день тишины, в который должна завершиться любая активность со стороны кандидатов. Сами выборы состоятся 19 марта.
В Мангистауский областной маслихат всего распределяется 32 мандата, из них 16 будут отданы депутатам по партийным спискам, остальные 16 займут кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.
По данным областной избирательной комиссии, в Мангистау зарегистрировано 418 002 избирателя. Каждый из них получит по пять бюллетеней разных цветов для голосования.
Для выбора депутатов мажилиса по партийным спискам будут выданы бюллетени голубого цвета, а по одномандатным округам – зелёного.
Для голосования в областной маслихат бюллетени пурпурного (по партийным спискам) и оранжевого цветов (по одномандатным округам), в городской и районные маслихаты – серого. В каждом бюллетене будет графа «против всех».
В Мангистауской областной избирательной комиссии рассказали, как найти свой избирательный участок.
Кроме того, действуют единый колл-центр iKOMEK 109 и call-центр для избирателей: - в Актау 8 (7292) 33 65 14; - в Жанаозене 8 (72934) 44 86 14; - в Бейнеуском районе 8 (72932) 2 11 28; - в Каракиянском районе 8 (72937) 2 21 91; - в Мангистауском районе 8 (72931) 2 12 86 / 2 22 21; - в Мунайлинском районе 8 (7292) 46 62 34; - в Тупкараганском районе 8 (72938) 2 22 90.
Жители региона смогут проголосовать на своих участках 19 марта с 07:00 до 20:00 по местному времени. После закрытия избирательных участков комиссии начнут подсчёт голосов. В регионе есть несколько избирательных участков, на которых установлено иное время начала и окончания голосования. В Актау к ним относятся войсковые части. Также на некоторых избирательных участках голосование может быть закончено в любое время. В этот список входят медицинские учреждения, следственный изолятор.
В Мангистауской области 16 избирательных округов: - № 1,2,3,4 5 относятся к Актау; - № 6,7,8 относятся к Жанаозену; - № 9 и 10 к Бейнеу; - № 11 относится к Каракиянскому району; - № 12 к Мангистаускому району; - № 13,14,15 относятся к Мунайлинскому району; - № 16 в Тупкараганском районе.
Подробный список избирательных округов и их границы:
Избирательный округ № 1 Актау, 23 микрорайон, здание колледжа Туризма, телефон 8 7292 (код) 605617. Границы: дома села Умирзак, а также микрорайоны №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, жилых массивов «Приозерный», «Приморский», «Рауан», домов производственных зон №№ 1, 6, 7, 9 города Актау.
Избирательный округ № 2 Актау, 9 микрорайон, здание коммунального государственного учреждения «Школа-лицей №11», телефон 8 7292 (код) 421656. Границы: дома микрорайонов № 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 14, 15, жилых массивов «Самал-1», «Самал-2».
Избирательный округ № 3 Актау, 13 микрорайон, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №21», телефон 8 7292 (код) 436194. Границы: дома микрорайонов №№ 12, 12а, 13, 17, 18а и дома №№11, 40, 41, 42, 44, 8/1, 14, 33, 33/7, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 49, 50, 61, 63, 63/1, 63/2, 67, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 73, 77, 79, 85, 38, 39, 55, 56, 57, 60, 61, 64 микрорайона 16.
Избирательный округ № 4 Актау, 27 микрорайон, здание «Актауского колледжа технологических услуг» управления образования Мангистауской области, телефон 8 7292 (код) 410437. Границы: дома микрорайонов №№ 11, 27, 28, 28а, 29, 31, 31а, 31б а также жилых массивов «Толкын-1», «Толкын-2» и дома №№ 18, 28, 28/1, 86, 86/1, 89, 90, 91, 92, 93 микрорайона 16.
Избирательный округ № 5 Актау, 32 микрорайон, здание некоммерческого АО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» (спортивный комплекс), телефон 8 7292 (код) 788788 (346), 788788 (347). Границы: дома микрорайонов №№ 18, 19, 19а, 20, 20а, 29а, 30, 32а, 32б, 32в, 33, 34, 35, 38 а также жилых массивов «Шыгыс-1», «Шыгыс-2», «Шыгыс-3».
Избирательный округ № 6 Жанаозен, микрорайон «Оркен», здание «Дворец Бракосочетания», телефон 8 72934 (код) 92373. Границы: дома села Тенге, а также микрорайонов «Акбулак», «Астана», «Байтерек», «Мамыр», «Коктем»; улиц Губайдуллы Айдарова, Гарифоллы Курмангалиева, Билала Калиева, Жумагали Калдыгараева, Отырар, Ибаш Жанболатовой, Жибек Жолы, Шотан батыра, Нурмухана Жантурина микрорайона «Арай»; домов № 59, 63, 64/1, 64/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 микрорайона «Оркен»; дома станции «Озен»; все дома улиц Кашагана, Жумаханбета Кайырова.
Избирательный округ № 7 Жанаозен, микрорайон «Шанырақ», здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №1», телефон 8 72934 (код) 74841. Границы: дома микрорайонов «Мунайлы», «Шанырак», «Бостандык», «3А», «Самал», «Шугыла», «Рауан»; домов №№ 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 43, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 61, 62 микрорайона «Оркен»; домов улиц №16, Нурсулу Кайровой, Кусайына Шалабаева, Мектепбая Айтмамбетова, Диаса Жумашева микрорайона «Арай»; дома, расположенные рядом со зданием Нефтебаза; РГУ «Воинская часть 5548 Национальной гвардии Республики Казахстан»; дома улиц Саяжай, Балауса, Гульдер, Гульмайса, Байшешек, Жемисти, Лалагуль, Алмалы, в микрорайоне «Рахат» села Рахат.
Избирательный округ № 8 Жанаозен, село Кендерли, здание государственного коммунального казначейского предприятия «Дом культуры села Кендерли», телефон 8 72934 (код) 28274. Границы: дома сел Кызылсай, Кендерли; микрорайоны «Аксу», «Мерей», улиц Кокорай, Самал, Сандугаш, Кызгалдак, в микрорайоне «Рахат» села Рахат.
Избирательный округ № 9 Село Бейнеу, здание Дома культуры коммунального государственного учреждения «Бейнеумәдениет», телефон 8 72932 (код) 21690. Границы: дома №№ 1-80 ул.Б.Майлина, №№ 1-86А ул.К.Сатпаева, №№ 1-135 ул.Актан Керейулы, №№1-135 ул.Ерменбет Би, №№1-135 ул.Турманбет Батыра, №№1-27 ул. Адил, №№1-29 ул.Тастемир, №№1-135 ул.Турсын, №№101-120 ул.Досат, №№1-55 ул.Улы Жибек Жолы, №№1-55 ул.Мендикул Батыра, №№1-80 ул.Т. Рыскулова; всех домов улиц Д. Нурпейсовой, Айназар ата, С. Датулы, Ш. Кудайбердиулы, М. Жумабаева, У. Кулбатырова, Е. Бокетбайулы, Ж. Байбозулы, Ыбырайым ахун Кулбайулы, И. Тиленбайулы, К. Ещанова, А. Жубанова, А. Молдагуловой, К. Толеуулы, Байкул кажы Каныбекулы, С. Сейфуллина, Барак батыра, М. Ауэзова, Атакозы Батыра, А. Жангелдина, И. Суйеубаева, Т. Айбергенова, Ер Конай, Матжан Би, Ер Шабай, Т. Алиева, А. Тилеуулы, Н. Онгалбаева, М.Бегенова, Н. Шыршыгулулы, Ер Бегей, Б. Момышулы, Ер Қармыс, А.Байтурсынова, Е.Айшуакова, Султана Бейбарса, К. Боканулы, Туремурата, Азана Балова, Оразмухамед ахуна, Кыдырша ата, Рсалы Батыра, Акбобек, Кайып Корабайулы; Воинская часть 99116, многоэтажные дома №№ 30-35, № 37, №№62-64, №№65-92, №№ 1-29, №№ 47-49, №№ 53-56, №№ 59-61, №№ 38-41; дома улиц С. Акшабаева, Ж. Калдыгараева, Кашагана, Досан Тажиулы, Туремұрат батыра, Косай ата, Шагырлы, Т. Косжанулы, Ж. Мынбаева, К. Сыдыйкова, И.Мендикулова, И.Тайманова, М. Мамедовой, Махамбета, Т. Алниязулы; дома 1 участка села Бейнеу, а также дома Коне Бейнеу, сел Боранқұл, Есет, Толеп, Сарга Бейнеуского района.
Избирательный округ № 10 Село Бейнеу, здание коммунального государственного учреждения здание «Бейнеуская районная Детско-юношеская спортивная школа», телефон 8 72932 (код) 22297. Границы: дома №№87-240 ул.К.Сатпаева, №№1-100 ул.Досата, №№81-240 ул.Б.Майлина, №№56-130 ул. Улы Жибек жолы, №№56-130 ул. Меңдикул батыра, №№28-135 ул. Адил, №№30-135 ул.Тастемира, №№1-280 ул.Амантурлы Батыра, №№1-280 ул. Асау Батыра, №№1-280 ул.К. Токсанбайулы, дома №№1-280 ул. Балуанияза, №№81-241 ул. Т.Рыскулова; улиц Есекмерген Батыра, Бекес Дарментайулы, Самалык Батыра, Шолтамана, Шогы батыра, Каржаубай Жылкыбаева, Турыш ата, Карагайлы, Косаркан, Каракога, Шахан, Тасастау, Колтабан, Жидели, Рақ батыра, Аманжол шебер, Б. Сарбалаева, Суийнкара батыра, Аманбай ата, Ш. Шынгысова, А. Утеуова, Шиланды, Кайдак, Акшагыл, Матай, Серкебай, Калнияз акына, Айракты, Дагар, Жайылган, Манашы, Мурын жырау, Уали, Сайкудык, Опорная, Жамбыл, Абай, Т. Токтарова, Ж. Аймауытова, Курмангазы, Саттигула, С. Килыбайулы, Сугира Бегендикулы, Аспантай, Уаийса Кайралапова, Абдибека Жаманбаева, Бирлик, Билеули, Белдеули, Жезди, Достык, Ынтымак, Рзаевых, Абылай хана, Алатау, Абилхайыр хана, Балкаш, Бопай ханым, Есенказак, Жайык, Жетису, Каспий, Куйкен, Кусшы, Лабак Батыра, Мугалжар, Нарынкол, Сарыарка, Теректи, Улытау, Хасан хазрета, Шаршы, Шункилдек, Калмурата Сабырбаева, Шеркала, Желтау, Карабулак, Уланак села Бейнеу; дома села Акжигит; железнодорожной станции Акжигит; сел Турыш, Сынгырлау, Ногайты, Тажен.
Избирательный округ № 11 Село Курык, ул.Досан батыра, дом 8, здание аппарата акима Каракиянского района, кабинет 105, телефон 8 72937 (код) 22360. Границы: в пределах границ Каракиянского района. Избирательный округ № 12 Село Шетпе, дом 2, кабинет 1, телефон 8 72931 (код) 21855. Границы: в пределах границ Мангистауского района.
Избирательный округ № 13 Село Мангистау, здание «Дом культуры», телефон 8 7292 (код) 347465. Границы: все жилые дома села Мангистау, сельского округа Даулет и села Баянды Мунайлинского района.
Избирательный округ № 14 Село Баскудык, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №9», телефон 8 7292 (код) 347003. Границы: дома в жилых массивах сельского округа Атамекен и сельского округа Баскудук Мунайлинского района.
Избирательный округ № 15 Кызылтобинский сельский округ, село Кызылтобе, ул. Кубыла, 57, здание «Дом культуры», телефон 8 7292 (код) 441744. Границы: все жилые дома Кызылтобинского сельского округа и сельского округа Батыр.
Избирательный округ № 16 Форт-Шевченко, ул. Н. Оңғалбайұлы, дом 2, кабинет 20, телефон 8 72938 (код) 22925. Границы: в пределах границ Тупкараганского района.
В депутаты Мангистауского областного маслихата по 16 избирательным округам по одномандатному территориальному избирательному округу зарегистрирован 71 кандидат.
Список кандидатов в депутаты Мангистауского областного маслихата по округам:
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