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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 210

Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау

В регионе идёт активная подготовка к выборам в мажилис и маслихаты, назначенные на 19 марта 2023 года. Сколько бюллетеней получит избиратель в Мангистау? Будет ли право проголосовать против всех? Как проверить себя в списках избирателей? И как найти свой избирательный округ? На все эти вопросы ответили в Мангистауской областной избирательной комиссии.

Иллюстративное фото
Предвыборная агитация кандидатов в депутаты продлится до 00:00 18 марта. А 18 марта пройдет день тишины, в который должна завершиться любая активность со стороны кандидатов. Сами выборы состоятся 19 марта.

В Мангистауский областной маслихат всего распределяется 32 мандата, из них 16 будут отданы депутатам по партийным спискам, остальные 16 займут кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам.

По данным областной избирательной комиссии, в Мангистау зарегистрировано 418 002 избирателя. Каждый из них получит по пять бюллетеней разных цветов для голосования.



Для выбора депутатов мажилиса по партийным спискам будут выданы бюллетени голубого цвета, а по одномандатным округам – зелёного.

Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Для голосования в областной маслихат бюллетени пурпурного (по партийным спискам) и оранжевого цветов (по одномандатным округам), в городской и районные маслихаты – серого. В каждом бюллетене будет графа «против всех».

Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


В Мангистауской областной избирательной комиссии рассказали, как найти свой избирательный участок.

Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Для проверки наличия себя, как участника выборов, и своего избирательного участка можно воспользоваться сайтом http://man.saylaw.kz и телеграм-каналом https://t.me/man_saylaw_bot.

Кроме того, действуют единый колл-центр iKOMEK 109 и call-центр для избирателей:
- в Актау 8 (7292) 33 65 14;
- в Жанаозене 8 (72934) 44 86 14;
- в Бейнеуском районе 8 (72932) 2 11 28;
- в Каракиянском районе 8 (72937) 2 21 91;
- в Мангистауском районе 8 (72931) 2 12 86 / 2 22 21;
- в Мунайлинском районе 8 (7292) 46 62 34;
- в Тупкараганском районе 8 (72938) 2 22 90.

Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау


Жители региона смогут проголосовать на своих участках 19 марта с 07:00 до 20:00 по местному времени. После закрытия избирательных участков комиссии начнут подсчёт голосов. В регионе есть несколько избирательных участков, на которых установлено иное время начала и окончания голосования. В Актау к ним относятся войсковые части. Также на некоторых избирательных участках голосование может быть закончено в любое время. В этот список входят медицинские учреждения, следственный изолятор.



В Мангистауской области 16 избирательных округов:
- № 1,2,3,4 5 относятся к Актау;
- № 6,7,8 относятся к Жанаозену;
- № 9 и 10 к Бейнеу;
- № 11 относится к Каракиянскому району;
- № 12 к Мангистаускому району;
- № 13,14,15 относятся к Мунайлинскому району;
- № 16 в Тупкараганском районе.

Подробный список избирательных округов и их границы:

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В депутаты Мангистауского областного маслихата по 16 избирательным округам по одномандатному территориальному избирательному округу зарегистрирован 71 кандидат.

Список кандидатов в депутаты Мангистауского областного маслихата по округам:
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