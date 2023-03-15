Выборы-2023: пять бюллетеней получат для голосования избиратели Мангистау

Избирательный округ № 1

Актау, 23 микрорайон, здание колледжа Туризма, телефон 8 7292 (код) 605617.

Границы: дома села Умирзак, а также микрорайоны №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, жилых массивов «Приозерный», «Приморский», «Рауан», домов производственных зон №№ 1, 6, 7, 9 города Актау.



Избирательный округ № 2

Актау, 9 микрорайон, здание коммунального государственного учреждения «Школа-лицей №11», телефон 8 7292 (код) 421656.

Границы: дома микрорайонов № 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 14, 15, жилых массивов «Самал-1», «Самал-2».



Избирательный округ № 3

Актау, 13 микрорайон, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №21», телефон 8 7292 (код) 436194.

Границы: дома микрорайонов №№ 12, 12а, 13, 17, 18а и дома №№11, 40, 41, 42, 44, 8/1, 14, 33, 33/7, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 49, 50, 61, 63, 63/1, 63/2, 67, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 73, 77, 79, 85, 38, 39, 55, 56, 57, 60, 61, 64 микрорайона 16.



Избирательный округ № 4

Актау, 27 микрорайон, здание «Актауского колледжа технологических услуг» управления образования Мангистауской области, телефон 8 7292 (код) 410437.

Границы: дома микрорайонов №№ 11, 27, 28, 28а, 29, 31, 31а, 31б а также жилых массивов «Толкын-1», «Толкын-2» и дома №№ 18, 28, 28/1, 86, 86/1, 89, 90, 91, 92, 93 микрорайона 16.



Избирательный округ № 5

Актау, 32 микрорайон, здание некоммерческого АО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» (спортивный комплекс), телефон 8 7292 (код) 788788 (346), 788788 (347).

Границы: дома микрорайонов №№ 18, 19, 19а, 20, 20а, 29а, 30, 32а, 32б, 32в, 33, 34, 35, 38 а также жилых массивов «Шыгыс-1», «Шыгыс-2», «Шыгыс-3».





Избирательный округ № 6

Жанаозен, микрорайон «Оркен», здание «Дворец Бракосочетания», телефон 8 72934 (код) 92373.

Границы: дома села Тенге, а также микрорайонов «Акбулак», «Астана», «Байтерек», «Мамыр», «Коктем»; улиц Губайдуллы Айдарова, Гарифоллы Курмангалиева, Билала Калиева, Жумагали Калдыгараева, Отырар, Ибаш Жанболатовой, Жибек Жолы, Шотан батыра, Нурмухана Жантурина микрорайона «Арай»; домов № 59, 63, 64/1, 64/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 микрорайона «Оркен»; дома станции «Озен»; все дома улиц Кашагана, Жумаханбета Кайырова.



Избирательный округ № 7

Жанаозен, микрорайон «Шанырақ», здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №1», телефон 8 72934 (код) 74841.

Границы: дома микрорайонов «Мунайлы», «Шанырак», «Бостандык», «3А», «Самал», «Шугыла», «Рауан»; домов №№ 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 43, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 61, 62 микрорайона «Оркен»; домов улиц №16, Нурсулу Кайровой, Кусайына Шалабаева, Мектепбая Айтмамбетова, Диаса Жумашева микрорайона «Арай»; дома, расположенные рядом со зданием Нефтебаза; РГУ «Воинская часть 5548 Национальной гвардии Республики Казахстан»; дома улиц Саяжай, Балауса, Гульдер, Гульмайса, Байшешек, Жемисти, Лалагуль, Алмалы, в микрорайоне «Рахат» села Рахат.



Избирательный округ № 8

Жанаозен, село Кендерли, здание государственного коммунального казначейского предприятия «Дом культуры села Кендерли», телефон 8 72934 (код) 28274.

Границы: дома сел Кызылсай, Кендерли; микрорайоны «Аксу», «Мерей», улиц Кокорай, Самал, Сандугаш, Кызгалдак, в микрорайоне «Рахат» села Рахат.



Избирательный округ № 9

Село Бейнеу, здание Дома культуры коммунального государственного учреждения «Бейнеумәдениет», телефон 8 72932 (код) 21690.

Границы: дома №№ 1-80 ул.Б.Майлина, №№ 1-86А ул.К.Сатпаева, №№ 1-135 ул.Актан Керейулы, №№1-135 ул.Ерменбет Би, №№1-135 ул.Турманбет Батыра, №№1-27 ул. Адил, №№1-29 ул.Тастемир, №№1-135 ул.Турсын, №№101-120 ул.Досат, №№1-55 ул.Улы Жибек Жолы, №№1-55 ул.Мендикул Батыра, №№1-80 ул.Т. Рыскулова; всех домов улиц Д. Нурпейсовой, Айназар ата, С. Датулы, Ш. Кудайбердиулы, М. Жумабаева, У. Кулбатырова, Е. Бокетбайулы, Ж. Байбозулы, Ыбырайым ахун Кулбайулы, И. Тиленбайулы, К. Ещанова, А. Жубанова, А. Молдагуловой, К. Толеуулы, Байкул кажы Каныбекулы, С. Сейфуллина, Барак батыра, М. Ауэзова, Атакозы Батыра, А. Жангелдина, И. Суйеубаева, Т. Айбергенова, Ер Конай, Матжан Би, Ер Шабай, Т. Алиева, А. Тилеуулы, Н. Онгалбаева, М.Бегенова, Н. Шыршыгулулы, Ер Бегей, Б. Момышулы, Ер Қармыс, А.Байтурсынова, Е.Айшуакова, Султана Бейбарса, К. Боканулы, Туремурата, Азана Балова, Оразмухамед ахуна, Кыдырша ата, Рсалы Батыра, Акбобек, Кайып Корабайулы; Воинская часть 99116, многоэтажные дома №№ 30-35, № 37, №№62-64, №№65-92, №№ 1-29, №№ 47-49, №№ 53-56, №№ 59-61, №№ 38-41; дома улиц С. Акшабаева, Ж. Калдыгараева, Кашагана, Досан Тажиулы, Туремұрат батыра, Косай ата, Шагырлы, Т. Косжанулы, Ж. Мынбаева, К. Сыдыйкова, И.Мендикулова, И.Тайманова, М. Мамедовой, Махамбета, Т. Алниязулы; дома 1 участка села Бейнеу, а также дома Коне Бейнеу, сел Боранқұл, Есет, Толеп, Сарга Бейнеуского района.





Избирательный округ № 10

Село Бейнеу, здание коммунального государственного учреждения здание «Бейнеуская районная Детско-юношеская спортивная школа», телефон 8 72932 (код) 22297.

Границы: дома №№87-240 ул.К.Сатпаева, №№1-100 ул.Досата, №№81-240 ул.Б.Майлина, №№56-130 ул. Улы Жибек жолы, №№56-130 ул. Меңдикул батыра, №№28-135 ул. Адил, №№30-135 ул.Тастемира, №№1-280 ул.Амантурлы Батыра, №№1-280 ул. Асау Батыра, №№1-280 ул.К. Токсанбайулы, дома №№1-280 ул. Балуанияза, №№81-241 ул. Т.Рыскулова; улиц Есекмерген Батыра, Бекес Дарментайулы, Самалык Батыра, Шолтамана, Шогы батыра, Каржаубай Жылкыбаева, Турыш ата, Карагайлы, Косаркан, Каракога, Шахан, Тасастау, Колтабан, Жидели, Рақ батыра, Аманжол шебер, Б. Сарбалаева, Суийнкара батыра, Аманбай ата, Ш. Шынгысова, А. Утеуова, Шиланды, Кайдак, Акшагыл, Матай, Серкебай, Калнияз акына, Айракты, Дагар, Жайылган, Манашы, Мурын жырау, Уали, Сайкудык, Опорная, Жамбыл, Абай, Т. Токтарова, Ж. Аймауытова, Курмангазы, Саттигула, С. Килыбайулы, Сугира Бегендикулы, Аспантай, Уаийса Кайралапова, Абдибека Жаманбаева, Бирлик, Билеули, Белдеули, Жезди, Достык, Ынтымак, Рзаевых, Абылай хана, Алатау, Абилхайыр хана, Балкаш, Бопай ханым, Есенказак, Жайык, Жетису, Каспий, Куйкен, Кусшы, Лабак Батыра, Мугалжар, Нарынкол, Сарыарка, Теректи, Улытау, Хасан хазрета, Шаршы, Шункилдек, Калмурата Сабырбаева, Шеркала, Желтау, Карабулак, Уланак села Бейнеу; дома села Акжигит; железнодорожной станции Акжигит; сел Турыш, Сынгырлау, Ногайты, Тажен.



Избирательный округ № 11

Село Курык, ул.Досан батыра, дом 8, здание аппарата акима Каракиянского района, кабинет 105, телефон 8 72937 (код) 22360.

Границы: в пределах границ Каракиянского района.



Избирательный округ № 12

Село Шетпе, дом 2, кабинет 1, телефон 8 72931 (код) 21855.

Границы: в пределах границ Мангистауского района.



Избирательный округ № 13

Село Мангистау, здание «Дом культуры», телефон 8 7292 (код) 347465.

Границы: все жилые дома села Мангистау, сельского округа Даулет и села Баянды Мунайлинского района.



Избирательный округ № 14

Село Баскудык, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №9», телефон 8 7292 (код) 347003.

Границы: дома в жилых массивах сельского округа Атамекен и сельского округа Баскудук Мунайлинского района.



Избирательный округ № 15

Кызылтобинский сельский округ, село Кызылтобе, ул. Кубыла, 57, здание «Дом культуры», телефон 8 7292 (код) 441744.

Границы: все жилые дома Кызылтобинского сельского округа и сельского округа Батыр.



Избирательный округ № 16

Форт-Шевченко, ул. Н. Оңғалбайұлы, дом 2, кабинет 20, телефон 8 72938 (код) 22925.

Границы: в пределах границ Тупкараганского района.



№1 избирательный округ

1. Абулханов Джамаледин Куаталиевич

2. Ворожейкин Сергей Юрьевич

3. Джанабергенов Ердос Усенович

4. Кондыбаев Берекет Бердибекұлы

5. Сержан Кенжебек Сержанұлы

6. Тыныспаева Назгуль Алибековна



№ 2 избирательный округ

7. Бисенов Бекнур Амантаевич

8. Есіркеп Нұрлан Жұмашұлы

9. Құдайбергенұлы Ербөлек

10. Найзабеков Арыстанбек Молдамуратович



№ 3 избирательный округ

11. Бекжанов Серикжан Амирханович

12. Дүйсембай Бақтияр Аманқұлұлы

13. Есбосын Берекет Асханұлы

14. Ешманов Кийкбай Жакыпулы



№4 избирательный округ

15. Айдарханов Рустемабад Тергеуович

16. Ізтұрғанова Жайна Аманжанқызы

17. Рзаханов Максат Кикбаевич

18. Тургинов Данияр Жарасұлы

19. Усипбаев Дайрабай Мамашевич



№ 5 избирательный округ

20. Матаев Жанбырбай Жанибекович

21. Садибакасов Бекет Ходжимуратович

22. Фазылбек Абылай Фазылбекұлы



№ 6 избирательный округ

23. Елтизаров Канат Тезекбаевич

24. Нугаева Зина Орысбаевна

25. Рзаханов Есенгельды Бактыбаевич



№7 избирательный округ

26. Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич

27. Дарменов Жанбирбай Тажигулович

28. Ергалиев Айтбай Бакитбаевич

29. Мирзатаева Еркин Сергеевна

30. Сарыева Гульжан Аманбековна

31. Танаева Саним Жаниевна



№8 избирательный округ

32. Акджигитов Шарип Джалгаспаевич

33. Алланазаров Нурымбет Мухтапбергенович

34. Бердібайұлы Бауыржан

35. Суйрханов Ахмет Чабикович

36. Унайбаев Максат Джанабаевич



№ 9 избирательный округ

37. Берназар Серік Амангелдіұлы

38. Жунелбаев Асет Танатарович

39. Калданов Агамберды Дауыстыевич

40. Сембигалиев Айбек Рахимбаевич



№10 избирательный округ

41. Аманқосов Нұрдаулет Көмекбайұлы

42. Жубанов Сагатбек Орынгалиевич

43. Кожбанов Мустафа Сисенбекович



№ 11 избирательный округ

44. Озгамбаев Куанышбай Омирзакович

45. Оңалов Нұрасыл Өмірханұлы

46. Оразбекұлы Әлібек

47. Утешев Жасулан Жалгасович



№ 12 избирательный округ

48. Акжанов Айдос Амангелдиевич

49. Ещанов Ерболат Мырзагелдіұлы

50. Кожамбетов Нуркен Темиржанович

51. Мырзаянұлы Өміржан

52. Торекенов Бердимурат Билимович



№ 13 избирательный округ

53. Дюсалиев Болат Аманжолович

54. Ниязов Кайрат Аманкосович

55. Таласов Кайырхан Мамаевич

56. Тұрар Рахмет Тұрарұлы



№ 14 избирательный округ

57. Алипов Амиржан Байдуллаевич

58. Буркитбаев Архимед Максатович

59. Өтелген Ғабит Өтелгенұлы



№ 15 избирательный округ

60. Битан Cәдуақас Дүзелбайұлы

61. Сагындыков Наурызбек Октябревич

62. Тулеубаев Бакыт Курбанбаевич



№ 16 избирательный округ

63. Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич

64. Болеева Айгуль

65. Минбаева Маржан Мадияровна



Кроме того, Мангистауская областная избирательная комиссия по партийному списку в депутаты Мангистауского областного маслихата зарегистрировала 60 кандидатов:



От Мангистауского областного филиала партии «AMANAT»:

1. Абдыкаримов Тимур Букенович

2. Аймурзаева Раушан Нургалиевна

3. Беков Кыдырберди Андирович

4. Беляева Ирина Валерьяновна

5. Бимырзаев Иса Ибрайымович

6. Боранбаев Бердикожа Ондасынович

7. Дербисов Калым Бисенович

8. Донских Дмитрий Александрович

9. Ерсайынұлы Уайс

10. Жолдыбаев Асылбек Турарович

11. Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна

12. Керелбаев Аскарбек Сайынович

13. Карасаев Нұрбек Қарасайұлы

14. Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы

15. Марат Абзал Ғабитұлы

16. Мендыгалиева Людмила Идаятовна

17. Мусабаев Самат Базарбаевич

18. Мұханбетқалиқызы Жұлдыз

19. Окуов Нурбол Каржаубаевич

20. Утесбаева Римма Жилкибаевна

21. Сармурзина Пания Оналбаевна

22. Саугабаев Мурат Айтжанович

23. Союнов Нурсейит Джомартович

24. Сүгірбай Аят Исатайұлы

25. Суюнчалиев Жасулан Аскарович

26. Тангиев Джамбулат Султанович

27. Трифонов Владислав Вячеславович

28. Тумышев Нури Лазарович

29. Утеев Эсен Огланович

30. Шамшадинова Анар

31. Шайденова Аружан Мираменденқызы



От Мангистауского областного филиала Казахстанской демократической партии «АҚЖОЛ»:

1. Исмагулов Айдар Амантайұлы

2. Корганбаев Батыржан

3. Мырзабаева Динара Бахтьяровна

4. Сәбиев Ерлан Жумабаевич

5. Тенелова Асель Мерекеқызы



От Мангистауского областного филиала народно-демократической патриотической партии «АУЫЛ»:

1. Алибеков Арыстангалый Тогызбаевич

2. Дюсенбеков Сандибек Талпакович

3. Жакыпова Турсунгул Жакыпкызы

4. Конарбаев Аллаберген Азербайжанович

5. Сәдуақас Тұрар Темірханұлы



От Мангистауского областного филиала зелёной партии Казахстана «Байтақ»:

1. Баймагамбетов Тлеп Джумаевич

2. Гусман Серик Гимиранулы

3. Едиге Ануар Едигеулы

4. Қилыбаева Мадина Суюндуковна

5. Нугманова Айжана Косаевна



От Мангистауского областного филиала «Народная партия Казахстана»:

1. Алмурзина Гульмира Турсынгалиевна

2. Кортабаев Аманжол Кыдырбаевич

3. Нияз Әбдірашит Мұқырұлы

4. Хамзаев Ырысбек Мұратбекұлы



От Мангистауского областного филиала партии «Respublica»:

1. Алеудин Абдулмалик Сәкенұлы

2. Бесмагамбетова Бибигуль Сайфуллаевна

3. Дауылбаев Қожагелді Ақмаратұлы

4. Едигеев Марат Жумабекович

5. Жантлеуов Мереке Орынгалиевич

6. Жолдыбек Ильяс Даниярұлы

7. Курбанбаев Ерболат Муратович

8. Құлмақ Нұрсұлтан Дінмұқанбетұлы

9. Нұралиев Дінмұханбет Қанатұлы

10. Туленов Дастан Дукенгалиевич

