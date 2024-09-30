ФК “Каспий” не платил футзалистам зарплаты и задолжал миллионы тенге

Государственное коммунальное предприятие “Футбольный клуб “Каспий” закидали судебными исками бывшие игроки и работники. Они потребовали у клуба выплатить им заработные платы. Два суда “Каспий” уже проиграл. На днях предприятие попыталось обжаловать решение одного из них. Lada.kz получила материалы дела из "Судебного кабинета". Информацию также подтвердили в пресс-службе областного суда Мангистауской области.

Фото с сайта olympics.com

ГКП Футбольный клуб “Каспий” попыталось обжаловать решение актауского городского суда №2, который обязал его выплатить заработные платы бывшему игроку по футзалу Талгату Утепбергенову, пресс-атташе Шынгысу Амангельдину и экс-руководителю футзального центра Жаксылыку Алишбаеву.

Летом 2024 года они подали иски в суд на клуб за то, что тот задолжал им миллионы тенге. Этот долг накопился за несколько месяцев 2022 года, во время которых ФК “Каспий” не выполнял обязательства по трудовому договору. Суд первой инстанции встал на сторону истцов.

Иск Утепбергенова Талғат Есқабылұлы, Амангельдина Шынгыс, Берикулы, Алишбаева Жаксылык Дабыловича к Государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Футбольный клуб «Каспий» о взыскании задолженности по Договорам возмездного оказания услуг - удовлетворить. Взыскать с ГКП на ПХВ «Футбольный клуб «Каспий» в пользу Утепбергенова Т.Е. сумму задолженности в размере 1 191 935 тенге, в пользу Амангельдина Ш.Б. сумму задолженности в размере 1 519 666 тенге, в пользу Алишбаева Ж.Д. сумму задолженности в размере 4 277 741 тенге, - решил Актауский городской суд №2.

С решением суда футбольный клуб не согласился и подал апелляцию, а 27 сентября 2024 года Мангистауский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение суда первой инстанции в силе, т.е. также обязал предприятие выплатить истцам их заработанные платы.

Это не первый иск в адрес ГКП “ФК Каспий” касаемо невыплаты зарплат. В 2023 году сразу 13 игроков футзальной команды обратились в суд.

На конец 2022 года ГКП на ПХВ «ФК «Каспий» оплаты по Договорам произвело не в полном объеме, в связи с чем перед истцами образовалась кредиторская задолженность (с вычетом произведенных оплат и с учетом неоплачиваемых каникул): перед Графским А.В. - 4 659 090 тенге, Жұма Р.М.- 3 320 202 тенге, Таңатұлы Н. - 3 320 202 тенге, Сембай Д.М.- 3 320 202 тенге, Шамро Г.Г. - 4 530 302 тенге, Рашит Ж.Р. - 3 040 202 тенге, Бикеевым М.К.- 2 200 000 тенге, Нұралиевым Е.Қ. – 2 400 000 тенге, Узакбаевым К.С. – 3 167 676 тенге, Елдесбай О.Ә. - 1 600 000 тенге, Қайратұлы А. - 3 622 727 тенге, Смаковым А.М. - 6 335 353 тенге, Нурмахановым Е.Е. - 6 440 404 тенге, Сулейменовым Д.С. -11 125 756 тенге, Амангелдин Б.М. – 807 575 тенге, Кнауб А.В. – 4 100 000 тенге, - говорится в материалах суда.

Футзалисты пытались до суда разобраться с клубом и обратились туда с письмом, где потребовали погасить задолженность. Однако в ГКП “ФК Каспий” ответили, что “на 2022 год не предусмотрены денежные средства на оплату услуг футболистов футзала”. Тогда спортсменам пришлось подавать в суд, который в итоге они выиграли. Суд №2 города Актау удовлетворил иск 13 игроков футзальной команды и взыскал с «Футбольного клуба «Каспий» суммы задолженности в пользу каждого истца. Позднее апелляция оставила это решение в силе.



Напомним, в апреле 2024 года житель Актау написал жалобу в Тelegram-канал акима области о том, футбольный клуб «Каспий» потратил 600 миллионов тенге за три месяца. В управлении физической культуры и спорта ответили, что клуб не будет финансироваться дополнительно.