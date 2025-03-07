Секреты красоты: косметолог из Актау дала советы по уходу за кожей

Сохранение молодости и красоты кожи в домашних условиях требует регулярного и правильного ухода. В преддверии Международного женского дня косметолог из Актау Евгения поделилась советами, которые помогут женщинам поддерживать здоровье и естественное сияние кожи, передает Lada.kz .

Фото предоставлено косметологом

Евгения рассказала, что основной уход за кожей лица включает несколько этапов: очищение, тонизирование, увлажнение и нанесение крема.

Косметолог пояснила, что уход за кожей лица в домашних условиях включает использование пилингов и масок, но эти процедуры являются периодическими и не требуют ежедневного применения. Существует несколько типов кожи: сухая, жирная, комбинированная и нормальная. Определить свой тип можно по характерным признакам, таким как блеск, шелушение и ощущение стянутости.

Евгения рассказала о самых распространенных ошибках, которые женщины совершают в домашнем уходе за кожей:

Использование неправильно подобранных средств.

Недостаточное увлажнение кожи лица.

Отказ от средств для демакияжа и очищения кожи.

Чрезмерное применение скрабов и пилингов.

Частая смена уходовых средств.

Пренебрежение тонерами.

Самостоятельное выдавливание прыщей.

Использование спирта для ухода за проблемной кожей.

Косметолог подчеркнула, что грамотный уход помогает сохранить здоровье и красоту кожи на долгие годы.

Отвечая на вопрос о том, можно ли обойтись без профессиональных процедур при правильном уходе за кожей дома, Евгения подчеркнула, что визиты к косметологу всё же необходимы.

Профессиональные процедуры позволяют достичь оптимальной концентрации активных веществ, которые проникают в глубокие слои кожи и эффективно решают конкретные проблемы, - отметила Евгения.

По словам Евгении, самое главное в уходе за кожей — это обязательное умывание утром и вечером.

Так мы очищаем кожу от скопившегося кожного сала, омертвевших клеток и частичек пыли, накопившихся за ночь. Не стоит слишком увлекаться скрабами для лица — их лучше заменить на энзимную пудру или пилинги-скатки. Маски для лица можно подбирать в соответствии с типом кожи, а в интернете есть множество рецептов. Однако, важно не переусердствовать, — посоветовала косметолог.

Отвечая на вопрос корреспондента о предотвращении появления морщин в домашних условиях, косметолог подчеркнула, что этот процесс неизбежен.

Возрастные изменения рано или поздно дадут о себе знать. Однако это не означает, что уход за кожей не важен! Чем больше внимания вы уделяете уходу, тем лучше будете выглядеть в любом возрасте. Оптимальный вариант — сочетать домашний уход с профессиональными процедурами у косметолога. В домашних условиях можно регулярно делать массаж лица, фейсфитнес, тейпирование, но важно соблюдать системность и постоянство, — отметила Евгения.

⁠В заключение, отвечая на главный вопрос о возможности подтяжки овала лица без салонных процедур, косметолог подчеркнула, что ключевым фактором упругости кожи является коллаген.