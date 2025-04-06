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06.04.2025, 15:19

Семейные секреты: когда и как собирать грибы в Мангистау

Обстоятельно и подробно 0 4 163 Наталья Вронская

В Мангистауской области, где сухой климат редко радует грибников, все же можно найти настоящие «тихие радости» – если знать, когда и куда ехать. Семья Клякиных каждый год отправляется на «охоту» за степными шампиньонами и готова поделиться с читателями Lada.kz своим опытом.

Фото Ольги Клякиной
Фото Ольги Клякиной

Евгений и Ольга Клякины, ярые поклонники отдыха на природе. Один из видов досуга в  семье – весенняя прогулка «по грибы». Опытным грибником стала и их восьмилетняя дочь Дарья. Она точно знает, что одеваться в степь надо потеплее, при этом не забыв кепку от солнца. На ногах закрытая обувь, обязательно длинные штаны. А грибы, говорит Даша, прячутся в «горках». Только вот трогать эти бугорки руками мама не разрешает, поскольку помимо шампиньонов, там вполне могут прятаться и опасные в это время года скорпионы.

Когда ехать?

Лучшее время для грибной охоты– через два-три дня после обильного дождя. Особенно если ночью была влага, а днём – солнце: грибы «проклевываются» быстро. По словам Клякиных, в регионе шампиньоны растут практически везде. Лично они ездят в сторону Жанаозена, подальше от городской суеты. Есть и те, кто предпочитает степи по дороге в аэропорт и трассу в сторону Тупкараганского района.

Как понять, что грибы есть?

Степные шампиньоны не видны на поверхности почвы, как их лесные собратья – они растут под землёй, поэтому без внимательного взгляда и опыта не обойтись. Семья Клякиных советует обратить внимание на выпуклые участки земли – это может быть признаком того, что под поверхностью «дозревает» гриб.

Иногда можно заметить легкий трещинкой рисунок на почве – словно земля приподнята. Это и есть грибной купол под тонким слоем почвы. Если немного приподнять верхний слой, часто сразу становится видно белую шляпку.

Обычно такие грибные «гнезда» располагаются группами –  если нашли один, не уходите далеко: рядом, скорее всего, есть ещё. Особенно хорошо искать на ровных участках с редкой травой, которые хорошо прогревает солнце после дождя.

Как собирать?

Срезать грибы нужно аккуратно, острым ножом – не вырывая с корнем. Это помогает грибнице «жить» и плодоносить дальше. Маленькие грибы лучше оставить – вернётесь через день-другой и соберёте спелыми.

Что надеть?

Длинные штаны, рубашка с рукавом, головной убор и обязательно закрытая удобная обувь. Утро в степи может быть влажным, а кусты – колючими. Заодно защититесь от возможного «нападения» скорпиона.

Как промывать?

Клякины советуют: сначала сухой чисткой – ножом или щёткой, а уже дома – быстрое промывание под струёй холодной воды. Шампиньоны, не любят долго лежать в воде – теряют аромат.

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