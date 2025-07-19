«Кондиционер может навредить здоровью»: мастер из Актау рассказал, почему важно регулярно чистить сплит-системы

Многие владельцы сплит-систем даже не догадываются, насколько опасно игнорировать их регулярную чистку. Грязный кондиционер – не просто угроза для техники, но и серьёзный риск для здоровья: в устройстве скапливаются пыль, грибок и плесень, которые попадают в воздух, которым мы дышим. Как часто нужно обслуживать кондиционер, заправлять фреон и стоит ли открывать окна во время работы системы сплит-системы, в интервью Lada.kz рассказал мастер по ремонту и обслуживанию климатического оборудования Урал Салимов .

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- Урал, насколько критично не чистить сплит-систему и к чему это может привести?

- По регламенту сплит-систему нужно мыть хотя бы раз в год. На неё оседает пыль, скапливается влага, начинается рост плесени и грибка. Это опасно не только для техники, у которой падает производительность, растёт нагрузка на вентилятор и компрессор, но и для здоровья. Люди дышат всем этим.

- Те же правила действуют, даже если кондиционер не использовался долгое время?

- Да. Пыль всё равно оседает – даже если кондиционер не включали. А если есть пыль и влага – появится грибок. Поэтому чистка нужна в любом случае, перед каждым сезоном.

- Частота чистки зависит от наличия домашних животных?

- И от животных, и от условий в целом. В офисах, кафе и магазинах чистку нужно делать чаще – там двери открываются постоянно, люди ходят в обуви. В таких случаях мыть нужно раз в три месяца, особенно если кондиционер установлен на кухне.

- Как понять, что кондиционер пора обслужить?

- Во-первых, появляется неприятный запах. Во-вторых, кондиционер может начать капать – это из-за накопленного конденсата. Иногда на трубке появляется лёд, может даже выбрасывать куски льда из внутреннего блока. Но это уже критические последствия, когда тянуть нельзя. Лучше все же делать чистку по графику хотя бы раз в год без «сигнала SOS» от техники.

- Нужно ли открывать окна, когда работает кондиционер?

- Наоборот, нельзя. Люди думают, что впускают свежий воздух, но на самом деле запускают жару и пыль. Помещение не охлаждается, кондиционер перегружается. Это маркетинговый миф. Лучше проветрить квартиру, закрыть окна и только после этого включить кондиционер.

- Часто бывает, что люди, придя домой, сразу ставят кондиционер на 16 градусов, думают, так быстрее охладится. Это правда?

- Это одно из самых распространённых заблуждений. Температура воздуха на выходе из кондиционера всегда одинаковая – будь то 16, 22 или 25 градусов на пульте. Разница лишь в том, когда компрессор отключится. Если вы ставите 16, он будет работать без остановки, перегреваться и быстрее изнашиваться. Это сильно сокращает срок службы компрессора.

Оптимально выставлять 22–23 градуса – помещение всё равно охладится, но техника не будет работать на износ. А если хотите сэкономить электричество, можно уменьшить скорость вентилятора.

- А как часто нужно заправлять фреон?

- Сам по себе фреон не испаряется. Если всё установлено правильно и нет утечек, фреон не нужно менять. Но утечки бывают – из-за деформации металла, старости техники, неправильного монтажа. Особенно часто это случается в нашем регионе, с его перепадами температуры. Если утечка есть, то сначала начинает обмерзать трубка, потом внутренний блок. В итоге компрессор перегревается и выходит из строя.

- Что можно делать самому, а когда лучше вызывать мастера?

- Владельцам стоит раз в две недели промывать сетки фильтров – это просто. Но чистку испарителя и вентилятора лучше доверить специалисту. Там нужна профессиональная химия, давление воды. Самостоятельные попытки часто заканчиваются поломкой.

- А есть мифы о кондиционерах, в которые до сих пор верят?

- Да. Например, если работает кондиционер — обязательно заболеешь. Это не совсем так. Всё зависит от иммунитета и того, спишь ли ты под прямым потоком холодного воздуха. А ещё есть миф о том, что чистка – это выдумка мастеров. На самом деле, после каждого сервиса мы выливаем грязную воду даже из, казалось бы, «чистых» кондиционеров. Особенно это важно для аллергиков и астматиков.