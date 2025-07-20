«Папа просто хотел, чтобы я мог постоять за брата и сестру»: история Бекзада Нурдаулетова

Достижения чемпиона мира по боксу Бекзада Нурдаулетова неоднократно освещались в СМИ, однако мало кто знает, что в детстве он был отличником, на перегонки с одноклассниками решал математические задачки, пытался освоить домбру и мечтал стать президентом школы. В эксклюзивном интервью Lada.kz один из знаковых спортсменов Казахстана раскрылся с неожиданной стороны.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

Как и многих профессионалов, Бекзада Нурдаулетова в большинстве своем знают по достижениям в спорте. Однако в беседе с корреспондентом Lada.kz 27-летний боксер рассказал о своем детстве, школьных годах, семье, супруге, а также о карьерном пути.

Детство

Бекзад Нурдаулетов родился в Туркменистане в 1998 году. Когда ему исполнился один год, родители решили вернуться на Родину и переехали в Жанаозен.

В начальных классах Бекзад учился в школе №16, а в старших – перешел в школу №3.

Любимым предметом была математика.

В моем классе было много мальчиков, которые были хороши в математике, мы часто соревновались: кто быстрее решит задачки и первым отнесет тетрадь учителю. Наверно, тогда у меня уже начал проявляться соревновательный дух, - смеется боксер.

Бокс

В девять лет отец решил отдать Бекзада Нурдаулетова на бокс.

Отец привел меня в зал «Арман». Тренеры сказали, что я еще слишком маленький. Боксом обычно начинают заниматься с 10 лет, тогда ребенок подходит к этому виду спорта более осознанно. Да и в целом, начинать рано – опасно для растущего организма, - рассказал он.

После отказа папа, чтобы занять год ожидания, отвел сына на домбру, однако дело не пошло почти сразу.

Играть на домбре я так и не научился. Сходил всего на пару занятий. Так как я левша, преподавательнице было трудно меня обучать, о чем она и сказала моим родителям. Тогда я просто подождал год и пошел на бокс, - рассказал с улыбкой Бекзад.

Мир бокса спортсмену открыл Батырбек Джайлибаев – заслуженный тренер РК, получивший почетное звание, когда ему было чуть за 30. Занятия проходили в ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс – прим. авт.) имени Рахмета Отесинова. Под руководством Батырбека Джайлибаева Бекзад Нурдаулетов тренировался около семи лет.

Спортсмен вспоминает, что папа и подумать не мог, что сын вскоре станет профессионалом – у него были свои мотивы касательно бокса.

У меня есть средняя сестра и младший брат. Отец просто хотел, чтобы я мог за них заступиться и за себя постоять, - вспоминает он.

К слову, отстаивать себя в детстве среди мальчишек Бекзаду все-таки приходилось, однако он старался не расстраивать родителей, поэтому о таких инцидентах не упоминал.

Первая победа

Первые в жизни Бекзада соревнования состоялись в актауском зале «Маяк» уже через год – в 11 лет.

Соперник весил 46 килограммов, а Бекзад – 44,6. Несмотря на это, бой закончился в пользу последнего, принеся звание чемпиона Мангистауской области.

Помню, что родители очень обрадовались моей победе. После я стал заниматься более усердно, проникся и полюбил бокс, - сказал он.

Рассказывая об упорстве, спортсмен не шутил: он приходил на тренировки за час до начала и уходил одним из последних. Это обстоятельство не могло не сказаться на учебе.

В школе я был очень активным, поэтому стал старостой, учился на пятерки до 5 класса. Однако активные тренировки занимали много времени, поэтому учеба ушла на второй план. Тем не менее, чтобы не отставать, после соревнований я просил учителей дать мне задания, чтобы улучшить свои показатели и оценки. Нужно сказать, что большая часть педагогов относились ко мне с пониманием и радовались моим достижениям в спорте, - заключил он.

За все время Бекзад Нурдаулетов становился чемпионом нашего региона 14 раз.

Семья

Боксер – сын медсестры и электрика. Надо сказать, что отец спортсмена по сей день трудится по профессии. Семья живет в Актау, тем не менее, папа еженедельно совершает поездки в Жанаозен по работе.

Мама работала медсестрой в детском саду, а потом стала его директором, - тепло и с улыбкой рассказывает он.

Супруга

Бекзад Нурдаулетов немного рассказал о супруге, которую взял в жены в 2024 году. С Жадырой он познакомился в социальных сетях, когда был еще школьником.

После знакомства мы долго общались и были друзьями. Получается, знаем мы друг друга около 10 лет, - коротко сказал он.

Чемпионат мира по боксу-2019

К, пожалуй, главному событию в жизни – чемпионату мира по боксу 2019 года – Бекзада Нурдаулетова готовил именитый тренер Марат Джакиев.

В 2016 году, после учебы, я переехал в Актау к тренеру Марату Джакиеву. Он меня заметил, сам пригласил, поговорил с моими родителями и тренером, они согласились, чтобы я работал под его руководством. Я был рад и знал, что он приведет меня к моим целям, - рассказал спортсмен.

По признанию боксера, сам факт того, что он выступит на масштабном спортивном мероприятии уже было для него победой.

Перед выступлением мне не было страшно, наоборот, воспринял это как шанс показать себя, хотел доказать, что могу защищать честь страны на таких турнирах, - сказал он.

К слову, Марата Джакиева боксер не стесняется называть своим вторым отцом. Он вспоминает, что, переехав в Актау, около двух лет жил дома у тренера. Двери наставника были открыты и для других спортсменов.

Кубок мира 2025

К Кубку мира спортсмен готовился основательно: тренировки, длившиеся 45 дней, проходили в Лос-Анджелесе, а затем еще две недели в Астане. Результат не заставил себя ждать, принеся звание лучшего.

После такой подготовки я был уверен в себе. При этом понимал, что один удар может полностью изменить ход событий, - сказал он.

Отношение к поражениям

Бекзад Нурдаулетов не скрывает, что все еще находится на пути к полному внутреннему принятию поражений. Однако чувства порой дают о себе знать.

Поражения всегда переношу очень больно. Ненавижу проигрывать. Не знаю, это в крови у меня или просто такой спортивный дух. После проигрышей переживаю, что не смог одолеть соперника. Начинаю думать о причинах, о том, что, возможно, недостаточно подготовился, или тактику неправильную выбрал, - признался он.

При этом боксер нашел свой путь выхода из подобных психологически сложных историй, он ведет дневники.

В дневниках я анализирую ситуацию, напоминаю себе, для чего я в боксе, вспоминаю о целях. Это меня успокаивает и дает дальнейшую мотивацию, - сказал он.

Самая серьезная травма

Самой серьезной спортивной травмой Бекзада Нурдаулетова стало искривление носа. После операции о боксе пришлось забыть на месяц. Этот период он вспоминает, как тяжелый, без любимого занятия в жизни.

Это был мой самый затяжной период застоя в спорте. Я даже не думал, что мне будут делать операцию. Когда медицинское вмешательство прошло, меня не сразу отпустили, я пробыл в клинике пять дней, потом еще месяц лечился, - рассказал Бекзад.

К слову, не все в семье привыкли к травмам после соревнований. Мама чемпиона до сих пор не может смотреть спортивные мероприятия с участием сына.

Маме тяжело такое видеть, поэтому она не смотрит мои бои, но сразу после них я ей звоню, чтобы она знала, что со мной все в порядке. Она каждый раз плачет, каждый раз говорит, чтобы я уже завязывал с боксом. Говорит, что людям нужен чемпион, а ей – здоровый сын. Папа же, наоборот, болеет за меня, - с улыбкой сказал он.

Тренировки

План тренировок проходит в зависимости от типа сборов – УТС (учебно-тренировочные сборы) и ОФП (общая физическая подготовка).

У Бекзада Нурдаулетова бывает по три тренировки ежедневно: пробежка протяженностью в несколько километров, тренажеры, бассейн, бокс.

Нелюбимая часть тренировок – бег, смеясь поделился он.

Обычная жизнь

По словам чемпиона, у профессиональных спортсменов мало свободных дней, но, когда такие у него выдаются он старается провести их с семьей и друзьями.

Один из любимых видов досуга – поездки на море с рыбалкой и подводной охотой.

Кроме того, боксер любит смотреть футбол и болеет за клуб «Барселона».

Кто вдохновлял в боксе

В детстве, как и многие мальчишки, Бекзад Нурдаулетов следил за Майком Тайсоном и Мухаммедом Али.

Сейчас спортсмен наблюдает за Александром Усиком и Теренсом Кроуфордом.

Отношение к известности

Как рассказал Бекзад Нурдаулетов, первое время известность его смущала, но потом он привык к ней.

Чаще всего попадаются доброжелательные люди, которые просто хотят сфотографироваться со мной. Я отношусь к этому спокойно, не отказываю, так как вижу, что потом человек радуется, - сказал он.

Планы

В ближайшем будущем у боксера спортивные сборы в Алматы, а затем в Астане.

Как рассказал Бекзад Нурдаулетов, после подготовки он выступит на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия).