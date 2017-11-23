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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:38

Просмотров: 901

ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Перенос электросчетчиков в подъезды - мера по борьбе с хищением электроэнергии

Перенос электросчетчиков позволит контролерам снимать показания единовременно и исключит прямой контакт сотрудников с жильцами дома.

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Перенос приборов учета необходим в том числе для снижения расхода энергии на общедомовые нужды (ОДН), считают в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- ОДН включают в себя освещение галерей и подъездов, лестничных площадок, подвальных и чердачных помещений, придомовой территории, электроснабжение лифтов, домофонов, антенных усилителей, подкачивающих насосов и прочего внутридомового оборудования, являющегося общей собственностью всех жильцов многоэтажного жилого дома. Наличие этих составляющих индивидуально для каждого дома и определяет уровень его энерговооруженности и комфортности проживания, - прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Одной из главных причин увеличения расходов на ОДН на предприятии считают хищение электроэнергии недобросовестными потребителями.

- Ранее опубликованная статья о переносе счетчиков в подъезды вызвала недовольство жителей. Анализ показывает, что из 100% отпущенной электроэнергии жители оплачивают только 80%. Ежемесячно 20% составляют коммерческие потери. В основном из-за неоплаченных расходов на ОДН. Хищение электроэнергии недобросовестными потребителями является одной из главных причин увеличения расходов на ОДН, - сказал Колканат Нуржаубайулы, заместитель директора информационно-методического центра по связям с общественностью ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Руководство энергокомбината призывает жителей Актау вывести приборы учета на лестничную площадку и бороться с недобросовестными потребителями.

- Пока приборы учета находятся в квартирах и у контролеров нет доступа к ним для единовременного снятия показаний, добропорядочные потребители будут продолжать оплачивать за того соседа. Вывод счетчика на площадку исключает прямой контакт контролеров с владельцами квартир, что является одним из условий возникновения коррупционных отношений, -  сообщил Колканат Нуржаубайулы.

Для снижения расхода электроэнергии на ОДН ТОО «МАЭК-Казатомпром» разработало ряд мероприятий.

- Выявляются посторонние потребители - юридические лица, подключенные к сетям дома без договора. Принимаются меры по отключению их от сетей.

Совместно с коллективом Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау запланирована апробация аппарата по управлению подачей электроэнергии на расстоянии, сконструированного учащимся 11 класса Жумаханом Арман, - сообщил Колканат Нуржаубайулы.

На величину ОДН, по мнению ТОО «МАЭК-Казатомпром», влияет дата снятия показаний счетчиков.

Показания общедомового счетчика, по данным ТОО «МАЭК-Казатомпром», снимают с 23 по 26 число каждого месяца.

- При этом жильцы платят либо в день выставления платежного документа - это обычно с 9 по 11 число, либо в день зарплаты (с 14 по 17 число), либо просто под конец месяца (25 число). Что получается: для расчета ОДН берется фактический расход за текущий месяц, при этом жильцы передают показания за небольшую часть текущего месяца и большую часть предыдущего. Причем эти показания учтут только после того, как поставщик получит оплаченную квитанцию. При этом жильцы платят и передают показания счетчиков каждый месяц в разные дни, что вносит в перераспределение платы еще большие отклонения. Практически не бывает случаев, когда у вас в квартире (а тем более во всём доме) два или три месяца подряд получается один и тот же расход. За счет разницы в сроках передачи показаний разница между общедомовым прибором учета и расходом, который передали жильцы, может достигать от 20 до 40% от всего расхода дома, - говорит Колканат Нуржаубайулы.

Упорядочить снятие показаний с приборов учета, по мнению ТОО «МАЭК-Казатомпром», можно лишь перенеся электросчетчик из квартиры в этажный щит.

- ТОО «МАЭК-Казатомпром» взял на себя обязательства по ремонту и эксплуатации общедомовых приборов учета электроэнергии, хотя они являются общей собственностью жителей дома. У жителей может возникнуть вопрос сохранности приборов учета в электрошкафу. Согласно пункту 12 Правил предоставления коммунальных услуг при установке приборов учета потребителей на лестничных клетках ответственность за их сохранность и целостность несет КСК, в ведении которого находится дом. Кроме того, согласно Правил устройства электроустановок, приборы учета электроэнергии должны быть класса точности 2,0, в которых отсутствует цветной металл, привлекающий внимание воров. Во-вторых, из-за закрытых дверей подъездов исключается доступ посторонних лиц к приборам. В-третьих, все приборы учета устанавливаются с нулевыми показаниями, которые регистрируют в базе РКЦ. Это ограничивает сбыт ворованного счетчика на рынке. Жители должны понять, в чем целесообразность переноса счетчиков из квартир в этажные электрошкафы. Это позволит обеспечить снятие объективных показаний с приборов учета, а также исключить несанкционированные подключения (хищение электроэнергии в квартирах) к сетям, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Ранее работники «МАЭК-Казатомпром» разъясняли, что учет поступившей электроэнергии в дома ведется поверенным и сертифицированным общедомовым прибором учета (ОДПУ), установленным на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Обязанность оплачивать расходы электроэнергии на общедомовые нужды прямо предусмотрена Законом РК «О жилищных отношениях», а также публичным договором электроснабжения.

Напомним, требование ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд» перенести электросчетчики в подъезд признали незаконным. В адрес компаний ТОО «Маэк Казатомпром» и ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд» направлено предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан. В случае, если данные организации не исполнят предостережение, их обещают привлечь к ответственности. 

Обратиться в антимопонопольное ведомство просят жителей Актау, которые перенесли электросчетчики в подъезды. При себе необходимо иметь документы об оплате услуги. В ведомстве обещают помочь горожанам взыскать затраченные средства.

Жителей Актау возмутила необходимость оплаты за опломбирование электросчетчиков и требование перенести приборы учета в распределительные щиты в подъездах.

С 10 августа 2017 года «Онтустік Энерго Трейд» оказывает услуги населению по сервисному обслуживанию - занимается съемом контрольных показаний с приборов учета энергоресурсов абонентов города, вводом/выводом приборов учета энергоресурсов, распломбированием и опломбированием индивидуальных приборов учета (ИПУ).


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Комментарии ( 11 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 08:57
Ну Ну,
Дык, просклизнуть хотца. Хоть тушкой, хоть чучелком crazy
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 08:55
хищение элэнергии- отмазка канэш конкретная...заврались-зарвались. и ваших контроллеров видеть не желаем, хоть и пускаем, хотя по электронке после 20....числа скидываю показания.а после того как мыссово тырили счётчики , сколь годков утекло?, сколь кобелюков резали за годы когда з.плату толком не платили?, сколь пакетников сгорело в щитках из-за атм. осадков( галерейки) и какой бардак на галёрках с кабелями и щитками...нет уж, пусть стоят в тепле под надзором владельца, как и водомеры, так спокойнее...
 
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  • Швейк
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:54
ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд» перенести электросчетчики в подъезд признали незаконным. В адрес компаний ТОО «Маэк Казатомпром» и ТОО «Оңтүстік Энерго Трейд» направлено предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан.
И зачем после этого мусолить эт тему, а?
 
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BV (Посетители) Сегодня, 08:35
Надо отдельный счетчик ставить на обще домовые расходы.
 
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  • ЁмоЁ
  • Швейк
 Имярек (Посетители) Сегодня, 08:18
Перенос электросчетчиков позволит контролерам снимать показания единовременно и исключит прямой контакт сотрудников с жильцами дома

Вот как раз этот момент меня и не устраивает, я хочу видеть какие цифры записываются сотрудником. Не надо навязывать свои правила НАДОЕЛИ
бывает что вашими сотрудники "косоглазием"
страдают при записи показаний. Приходиться вежливо поправлять, натыкаясь на грубость и не компитентность..

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Tana
  • Швейк
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 07:58
И опять МАЭК смахивает с себя ответственность за сохранность счетчиков перенесенных в подьезд,ссылаясь на КСК. Потом с кем разбираться,с КСК? Ага.Щас. Домофон у нас например уже 6 лет не работает.Выдергивают с корнем,постоянно ломают.Нам его уже даже не ремонтируют.
 
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  • Швейк
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 07:46
А кто Будет отвечать за сохранность электро счетчика? Дома поставил после того как приделали ноги предыдущему. Теперь заплати за перенос и покупай новый.
 
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  • OpOp
  • rustam240577
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:43
OpOp,
ХренОв им как дров! podzatylnik
 
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  • Швейк
  • tolk
  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 07:40
Что за бред что у контролеров нет доступа в квартиру? Каждый квартал ломятся их сотрудники. Переносить не буду, в галерейных домах просто некуда. Порчу, уважаемый МАЭК, вы мне возмещать будете потом?
 
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  • Швейк
  • tolk
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 07:39
Швейк,
бьются за деньги для тоошки.
 
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