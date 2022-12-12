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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Просмотров:2210 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Систематически в редакцию Lada.kz поступают жалобы на водителей, которые паркуют свои машины у подъездов, на тротуарах, на пешеходной зоне, у детских и спортивных площадках, у школ, детских садов и госучреждениях.

К примеру, жители 14 микрорайона жалуются на автовладельцев, по-хамски паркующих свои машины у медицинской клиники «Нейрон», тем самым затрудняя проезд остальным участникам движения.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


В утреннее время здесь обычно образуется коллапс.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Ближе к обеду автомобилей становится меньше, но свободных мест на парковке так и нет.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Некоторые водители заезжают через бордюр и паркуются ближе к клинике.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Пройдя по дворам 14 микрорайона, видно, что многие «бросают» свои автомобили чуть ли не у самого подъезда.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


А в 9 микрорайоне из-за отсутствия парковок автомобилистам приходится парковать транспорт на свободных участках перед или около домов.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


То же самое можно наблюдать и в 7 микрорайоне.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Из-за отсутствия парковок в 5 микрорайоне люди также ставят свои авто на пустыре.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


В 8 микрорайоне подобная ситуация.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


По словам жителей 11 микрорайона, правила парковки постоянно нарушают родители школьников из IT-лицея, которые приезжают за своими детьми почти к самому входу учебного заведения. Водители, как они уверяют, беспрепятственно подъезжают к школе по и так уже разбитым тротуарам. С начала года, как уверяют жители, полицейские оформили только одного нарушителя за езду по тротуарам в нарушение правил дорожного движения.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


К спортивному комплексу на площадке у школы №10 также подъезжают через тротуарную дорожку, которая давно уже требует ремонта.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Из-за дефицита парковочных мест жителям 11 микрорайона тоже остается парковаться на свободной зоне около дома.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Похожая обстановка и в 12 микрорайоне.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


У военно-морского института в 24 микрорайоне сотрудники паркуют свои автомобили с нарушением, как говорят горожане.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Беспорядочная парковка образуется у здания управления по развитию языков, архивов и документации здесь же в 24 микрорайоне.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


Некоторые паркуются прямо у ворот в здание городского суда тоже в 24 микрорайоне.

Проблема: Актау стал большой автопарковкой


И так обстоят дела с парковками по всему городу.

Кстати, в Нур-Султане неправильную парковку авто на дорогах фиксирует автоматическая система фотовидеофиксации «Дозор-М». Ею оборудованы спецавтомобили. Сотрудники полиции при этом не задействованы.

У акмолинцев также есть возможность отправить фото и видео нарушений ПДД на Telegram-канал и в мессенджере WhatsApp департамента полиции. Информация будет проверена и нарушители будут привлечены к ответственности.

У нас же в Актау, как сообщили в департаменте полиции региона, имеется также Telegram, куда горожане могут отправлять фото и видео с нарушителями, в частности, правил парковки. Для достоверности того, что нарушителя привлекли к ответственности, будет размещен соответствующий протокол на странице областного департамента полиции в Instagram. (Ссылку на Telegram, к сожалению, по неизвестным причинам в департаменте полиции пока еще не предоставили).

Напоминаем, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в этом году предусмотрена ответственность в виде штрафов от 5 до 10 МРП (от 15 315 до 30 630 тенге).

За движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 45 945 тенге.
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Комментарии ( 12 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 17:17
Наша Доблесная полиция не хочет работать а хочет что бы им все на блюдичке подносили,одним словом обленились. Взять пример от начала дома 17-7(Грин Парк) и до 17-6(Грин Парк) можно каждый день собирать штрафы за не правильную порковку. От Грин Парка на повороте(на светофоре) вообще начинают вдоль дороги парковать машины тем самым перекрывая крайнию правую часть дороги а ближе к вечеру уже и вторая полоса занята. Толк от них бывает только при выезде на ДТП и то не всегда а тут все для вас сделано только про езжай каждый день по указанному адресу да фиксируйте нарушение за не правильную парковку
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: Vohazab
Я бы с радостью ставил на платную стоянку свой автомобиль, но их попросту не существует.


Вы такой один из немногих. К сожалению, очень мало людей, готовых пользоваться платными парковками. Многие будут возмущаться, что "Дорого/Далеко/Плохие условия" и ещё тому подобное.

Людям надо менять отношение к окружающему миру. А у нас товарищи живут по принципу "нам все должны".

(Если что - я пешеход. Меня не особо возмущает количество машин возле дома. Изредка под окно приезжает громко пердящая машина и не даёт спать =) - вот она возмущает. И да, машины, стоящие на тротуарах и пешеходной части - мне не нравятся. Но люди, переходящие дорогу в неположенном месте, особенно посреди централки, мне тоже не нравятся =))

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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  • Кинст
  • strana.kz
  • NASA
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:51
Тема в статье поднята правильно, только акцент в сторону автоладельцев совсем не верный, это не их вина. В городе действительно негде поставить поставить автомобиль, это вина городских властей, впрочем, как во всех городских проблемах, которые акимат должен решать в первую очередь, а потом только "тюльпаны и осетры"...
Конечно, среди водителей есть быдло и хамло, едущих по тротуарам, их надо наказывать. Но это другая тема, надо понимать это и разделять "мухи отдельно, котлеты отдельно"! podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:41
Создайте сначала парковочные места, а потом штрафуйте! Каждый клочок земли застроили, все парковки оставшиеся с Советского Союза уничтожены и застроены бизнес центрами. Я бы с радостью ставил на платную стоянку свой автомобиль, но их попросту не существует. Вам бы только штрафовать, ничего не прикладывая к решению проблемы!
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:34
Цитата: Куато
Автор, есть предложения конткретные?

Автор наверно просто пешеход, ему все равно.
 
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  • strana.kz
  • Космос
  • Кинст
  • мирабелла
  • NASA
 БО (Посетители) Сегодня, 14:49
Застраивают каждый клочок земли, не задумываясь о парковках. Нейрон надо уж е оттуда переселять.

У нас что земли мало, уплотнили город уже до предела.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:44
совсем недавно случай. у нас сзади дома открыли новую клинику, парковка не предусмотрена. напротив прям перед остановкой. все кто туда ставят свои машины на остановке. хотя до большой парковки у Ардагера всего то какие то 20 метров.
приехал патруль. снял номера. кто-то вышел кого-то оформили, кто-то договорился по телефону.
и всё это было всем видно.
даже при ГАИ некоторые автолюбиели умудрялись прям перед носом парковаться. пока они им чуть ли не в рупор прокричали что тут ОСТАНОВКА и ПАРКОВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО.
уехали. и ?.. приехала новая партия автолюбителей и закрыла всю остановку
 
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  • Космос
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:43
Кстати, в Нур-Султане неправильную парковку авто на дорогах фиксирует автоматическая система фотовидеофиксации «Дозор-М». Ею оборудованы спецавтомобили. Сотрудники полиции при этом не задействованы.

Во-первых: в Астане.
Во-вторых: Актау не идёт в сравнение с широкими улицами и обилием парковочных мест со столицей.
Если автор посещал Алматы, то скорее всего смог наблюдадать, что там тоже имеется проблема с парковочными местами.
 
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  • Куато
  • Космос
  • Кинст
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 14:42
Это правда. С парковками в Актау беда. Настала необходимость строить многоуровневые парковки рядом с жилыми микрорайонами.

Engineer
 
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  • Космос
  • Кинст
  • NASA
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:39
ну это говорит о плохо работающей системе Департамента дорожной полиции.
о системе в целом. начиная с акимата и заканчивая самим ГАИ


Ссылку на Telegram, к сожалению, по неизвестным причинам в департаменте полиции пока еще не предоставили


вот тому подтверждение
 
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