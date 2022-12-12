Проблема: Актау стал большой автопарковкой

Систематически в редакцию Lada.kz поступают жалобы на водителей, которые паркуют свои машины у подъездов, на тротуарах, на пешеходной зоне, у детских и спортивных площадках, у школ, детских садов и госучреждениях.
К примеру, жители 14 микрорайона жалуются на автовладельцев, по-хамски паркующих свои машины у медицинской клиники «Нейрон», тем самым затрудняя проезд остальным участникам движения.
В утреннее время здесь обычно образуется коллапс.
Ближе к обеду автомобилей становится меньше, но свободных мест на парковке так и нет.
Некоторые водители заезжают через бордюр и паркуются ближе к клинике.
Пройдя по дворам 14 микрорайона, видно, что многие «бросают» свои автомобили чуть ли не у самого подъезда.
А в 9 микрорайоне из-за отсутствия парковок автомобилистам приходится парковать транспорт на свободных участках перед или около домов.
То же самое можно наблюдать и в 7 микрорайоне.
Из-за отсутствия парковок в 5 микрорайоне люди также ставят свои авто на пустыре.
В 8 микрорайоне подобная ситуация.
По словам жителей 11 микрорайона, правила парковки постоянно нарушают родители школьников из IT-лицея, которые приезжают за своими детьми почти к самому входу учебного заведения. Водители, как они уверяют, беспрепятственно подъезжают к школе по и так уже разбитым тротуарам. С начала года, как уверяют жители, полицейские оформили
только одного нарушителя за езду по тротуарам в нарушение правил дорожного движения.
К спортивному комплексу на площадке у школы №10 также подъезжают через тротуарную дорожку, которая давно уже требует ремонта.
Из-за дефицита парковочных мест жителям 11 микрорайона тоже остается парковаться на свободной зоне около дома.
Похожая обстановка и в 12 микрорайоне.
У военно-морского института в 24 микрорайоне сотрудники паркуют свои автомобили с нарушением, как говорят горожане.
Беспорядочная парковка образуется у здания управления по развитию языков, архивов и документации здесь же в 24 микрорайоне.
Некоторые паркуются прямо у ворот в здание городского суда тоже в 24 микрорайоне.
И так обстоят дела с парковками по всему городу.
Кстати, в Нур-Султане неправильную парковку авто на дорогах фиксирует автоматическая система фотовидеофиксации «Дозор-М». Ею оборудованы спецавтомобили. Сотрудники полиции при этом не задействованы.
У акмолинцев также есть возможность отправить фото и видео нарушений ПДД на Telegram-канал и в мессенджере WhatsApp департамента полиции. Информация будет проверена и нарушители будут привлечены к ответственности.
У нас же в Актау, как сообщили в департаменте полиции региона, имеется также Telegram, куда горожане могут отправлять фото и видео с нарушителями, в частности, правил парковки. Для достоверности того, что нарушителя привлекли к ответственности, будет размещен соответствующий протокол на странице областного департамента полиции в Instagram
. (Ссылку на Telegram, к сожалению, по неизвестным причинам в департаменте полиции пока еще не предоставили).
Напоминаем, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в этом году предусмотрена ответственность в виде штрафов от 5 до 10 МРП (от 15 315 до 30 630 тенге).
За движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 45 945 тенге.