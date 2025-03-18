Спасибо, люди! Жители Актау откликнулись на историю жизни десяти кошек и их хозяев

После выхода истории про Алексея и его девушки, приютивших в арендованной квартире 10 кошек, корреспондент Lada.kz узнал, решилась ли проблема. Пара по-прежнему находится в затруднительном положении, потому что устроить питомцев в добрые руки так и не получилось.

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Прежде всего молодой человек хотел поблагодарить неравнодушных жителей, которые оказали финансовую помощь, а также приносили кошачий корм.

Отзывчивые люди отправили ему на банковскую карту 220 тысяч тенге. Чтобы не быть голословным, он отчитался, предоставив чеки.

Часть средств ушла на кварплату за декабрь и январь, часть – за коммунальные услуги также за декабрь и январь.

На остальные деньги он приобрел жидкий и сухой корма

Кроме того, закупил разных наполнителей

Себе же на оставшуюся сумму Алексей приобрел немного фарша и куриные бедра

Таким образом, как говорит молодой человек, люди помогли собрать 40% от необходимой суммы долгов за арендную и коммунальную плату.

Из имеющихся 10 кошек Алексей надеется отдать пятерых в добрые руки, потому что финансово он их не потянет, даже работая. Долги будут только увеличиваться.

Связаться с Алексеем можно по номеру: +7(706) 412-28-00.

К слову, на прошедших выходных во время акции «Газель добра» (помощь животным. Прим автора) у площади «Ынтымак», Алексей принес немного крупы и тушенки для бездомных животных.

Напомним, из соцсетей мы узнали об Алексее, который со своей девушкой содержит 10 кошек. Кого-то они подбирали на улице, кого-то спасали и выхаживали. В связи с непредвиденными обстоятельствами связанными со здоровьем Алексея, у пары накопились долги, и их могут выселить из арендованной квартиры. Трогательная кошачья история по ссылке здесь.