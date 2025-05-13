Насколько Актау готов к приёму туристов?

Насколько пляжная зона способна удовлетворить ожидания горожан и туристов – в фотоистории Lada.kz .

Фото Ольги Ярославской

Фотокорреспондент Lada.kz показал, в каких условиях акимат предлагает встретить летний сезон местным жителям и гостям региона, а именно набережную, расположенную в городской черте – от 15 до 5А микрорайона.

В 14 и 15 микрорайонах отчетливо видно, как сильно ушло море, участков для купания на данной территории нет.

В 15 микрорайоне работает один туалет. Следующий функционирующий лишь у инсталляции «I Love Aktau» в 9А микрорайоне.

Сама набережная ухоженная и чистая.

Стоянка для катеров давно не благоустраивалась.

Кафе «Айжан» на набережной возрождается после пожара.

Со стороны моря некоторые заведения выглядят неухоженно.

На местах валяются фундаментные плиты, которые могут представлять опасность для любителей пеших прогулок.

В 7А микрорайоне можно видеть натоптанные годами проходы между кафе.

Здесь же началась новая стройка.

Полюбоваться на уходящее море можно, сидя на самодельных скамейках одной из пристаней.

Не пропало даром советское наследие: некоторые предприниматели используют старые «грибки», которые раньше служили источником тени, в качестве летников.

Уборная в 7А микрорайне, несмотря на многочисленные жалобы населения, все также закрыто.

Здание бывшего пивного бара «Шляпа» находится в запущенном состоянии.

Изюминкой на этом фоне становится старая башня у парка аттракционов «Сказка» – раньше она показывала время и уровень радиации, а теперь заржавела.

На территории парка появилось новое неопознанное сооружение без окон и дверей.

Как парк аттракционов «Сказка» выглядит сейчас.

Напомним, в преддверии купального сезона Lada.kz выяснила, в каком состоянии пляжи областного центра.

Один из частных пляжей превратился в заброшенную территорию.