Посещение Петропавловска хотят сделать платным для иностранцев

Из-за резкого наплыва нерезидентов с 1 января 2023 года посещение Петропавловска может стать платным для иностранных граждан, передает Tengrinews.kz.
Проект решения городского маслихата "Об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев" появился на сайте открытых нормативно-правовых актов 23 ноября.
"Утверждена ставка туристского взноса для иностранцев на территории города Петропавловска Северо-Казахстанской области - 5 процентов от стоимости пребывания с 1 января 2023 года.
Данная ставка утверждена на основании официальных статистических данных за 1-е полугодие 2022 года в сравнении с 1-м полугодием 2021 года. Произошло увеличение количества иностранных туристов в местах размещения на 204,3 процента, что согласно пункту 8 постановления правительства от 5 ноября 2021 года № 787 "Об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев" позволяет применить ставку туристского взноса в размере 5 процентов от стоимости пребывания", - говорится в проекте.
Принятие данного решения, по словам разработчиков, влечет пополнение бюджета за счет уплаты туристского взноса иностранцами.
Финансовые затраты, связанные с реализацией проекта, не предусмотрены.
Публичное обсуждение проекта продлится до 17 декабря.
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