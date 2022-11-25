Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Ноября
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.95 KZT
  • €1 = 485.43 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Посещение Петропавловска хотят сделать платным для иностранцев

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Посещение Петропавловска хотят сделать платным для иностранцев
Фото Турара Казангапова/Tengrinews.kz
Из-за резкого наплыва нерезидентов с 1 января 2023 года посещение Петропавловска может стать платным для иностранных граждан, передает Tengrinews.kz.

Проект решения городского маслихата "Об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев" появился на сайте открытых нормативно-правовых актов 23 ноября.

"Утверждена ставка туристского взноса для иностранцев на территории города Петропавловска Северо-Казахстанской области - 5 процентов от стоимости пребывания с 1 января 2023 года.

Данная ставка утверждена на основании официальных статистических данных за 1-е полугодие 2022 года в сравнении с 1-м полугодием 2021 года. Произошло увеличение количества иностранных туристов в местах размещения на 204,3 процента, что согласно пункту 8 постановления правительства от 5 ноября 2021 года № 787 "Об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев" позволяет применить ставку туристского взноса в размере 5 процентов от стоимости пребывания", - говорится в проекте.

Принятие данного решения, по словам разработчиков, влечет пополнение бюджета за счет уплаты туристского взноса иностранцами.

Финансовые затраты, связанные с реализацией проекта, не предусмотрены.

Публичное обсуждение проекта продлится до 17 декабря.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:46
Orion,
как же вы задолбали переименовщики.

АХТУНГ!
 
-1
  • Ermyndo
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 10:25
Странно, почему у этого города русское название, пора бы его переименовать, к примеру в город Назарбаев или Токаев.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика