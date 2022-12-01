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Предварительную причину ЧП в Экибастузе назвал Скляр

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 20:38
Предварительную причину ЧП в Экибастузе назвал Скляр
Фото:t.me/KZgovernment
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительную причину масштабной коммунальной аварии в Экибастузе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По предварительным итогам проводимого расследования Комитета госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях. 27 ноября было одномоментно 43 случая порывов, и 28 ноября было выявлено еще 30 случаев. Авария такого типа в Экибастузе произошла впервые", - сказал Скляр на брифинге в Экибастузе.

Он добавил, что правоохранительные органы продолжают расследование.

"Авария была не на ТЭЦ, ТЭЦ работала. Аварии произошли на сетях. Многочисленные порывы и большая потеря воды из системы повлекли уже автоматическое отключение котлов на ТЭЦ", - заключил первый вице-премьер.

По словам Скляра, на текущий момент без теплоснабжения остаются 58 многоэтажных домов.

"Сегодня в 10 утра было завершено устранение последнего крупного дефекта на тепломагистрали в микрорайоне 5а. Однако из-за разбалансировки системы теплоснабжения и неконтролируемого сброса воды с системы отопления домовладений города ТЭЦ не имеет возможности подключения этих домов в микрорайоне 5а сегодня.

Уже идет работа по поэтапной подаче тепла в дома микрорайона 5б и 6-го микрорайона. Это 41 многоэтажный дом. Завтра в течение дня намечена подача тепла в 17 домов микрорайона 5а", - добавил он.

Ранее почти весь Экибастуз остался без тепла и горячей воды из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. При этом температура воздуха в регионе опускалась до -31 градуса. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, была приостановлена работа детских садов. В городе объявили режим ЧС.

1 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил Абылкаира Скакова от должности акима Павлодарской области.

Временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области стал Олег Крук, занимавший пост первого заместителя акима региона.


Источник: Tengrinews.kz
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