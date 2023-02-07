"Лук по 400 тенге". Министр прокомментировал ситуацию

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с ростом цен на лук в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге в правительстве журналисты спросили министра о резком подорожании лука в крупных сетях продуктовых магазинов.



"Это связано с кратковременным всплеском, был ажиотаж. Мы знаем ситуацию на рынке лука, которая складывается в последний месяц", - ответил Карашукеев.



Он добавил, что в прошлом году было произведено 1,5 миллиона тонн лука, из них 1 миллион 100 тысяч только в Жамбылской области.



"Из-за того, что у соседей были неблагоприятная ситуация, в Пакистане, который больше экспортировал лук, у них были потопы, сильные заморозки. У наших соседей в Узбекистане спрос увеличился на лук, лук начали вывозить. В этой связи, все вы знаете, неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука", - сказал министр.



Глава Минсельхоза заверил, что ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться.



"В Жамбылской области, где основной запас лука - 100 тысяч тонн - у нас находится в Казахстане, этого будет достаточно для следующего урожая. Оптовые цены у производителя колеблются между 150 до 230 тенге за килограмм. Такие небольшие всплески связаны с логистическими вопросами. В ближайшее время они будут урегулированы. Лук в стране есть. По данным статистики на начало февраля, если брать Астану, то рыночные цены были на уровне 190 - 210 тенге за килограмм", - заключил он.