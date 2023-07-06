Побег сына Турлыханова: в Минобороны объяснили разницу между самоволкой и дезертирством

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал недавний побег сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыла Болата из воинской части. В частности, замминистра ответил на вопрос, в чем принципиальная разница между дезертирством и самоволкой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Разница большая. Самовольная отлучка - это дисциплинарный поступок. А дезертирство - это уголовное преступление", - ответил Камалетдинов на вопрос журналиста Tengrinews.kz.
Заместитель министра обороны подтвердил, что сын Турлыханова находится в воинской части. По словам Султана Камалетдинова, за побег Нурасыла Болата накажут в дисциплинарном порядке. Вместе с тем замминистра не смог ответить на вопрос, какое именно это будет наказание.
"Проводится расследование, будет наказан в дисциплинарном порядке. Там есть командиры части, мы не можем за каждого военнослужащего узнавать, какое дисциплинарное взыскание наложено. Для вас это резонансный, а у нас таких проступков... Ежедневно военнослужащие опаздывают в строй. Дисциплинарные проступки различные есть. Поэтому здесь нельзя только брать его, что он резонансный", - сказал замминистра.
Напомним, ранее юрист Анна Чернова заявила, что сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. В Министерстве обороны подтвердили эту информацию. Позже стало известно, что Турлыханов-младший вернулся в часть. Министр обороны Руслан Жаксылыков указал на пробелы в воспитании Нурасыла Болата. Сам Даулет Турлыханов написал по этому поводу пост в соцсетях, в котором сообщил, что поступок его сына не был дезертирством, а, скорее, самоволкой.
Вчера появилась информация о том, что сына Даулета Турлыханова арестовали
на 15 суток.
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